Muhteşem Yüzyıl'a niyet, 'Kanuni'nin atına kısmet

Daha önce Muhteşem Yüzyıl’da cariye rolünü oynayacağını söyleyen, ancak bu iddiası yapım şirketi tarafından yalanlanan Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’in eşi model Yolanthe Cabau, ‘Sultan Süleyman’ın atı 'Gökdeniz ‘le poz verdi.

Dünyaca ünlü model Yolanthe Cabau, adL+Cengiz Abazoğlu’nun Sonbahar-Kış “Black Is Black” koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre Cabau, Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni’yi canlandıran Halit Ergenç’in bindiği atı atı Gökdeniz’le ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan’ın objektifine poz verdi. Hollandalı yıldız futbolcu Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau “Gökdeniz çok özel bir at… Çekimlerde hiç zorlanmadan beraber poz verdik. Çıkan kareler çok güzel, koleksiyon çok güzel, işin sonucundan çok memnunum” dedi.

Cabau daha önce Star TV’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolünde oynayacağını iddia etmiş, ancak bu iddia yapım şirketi tarafından yalanlanmıştı.