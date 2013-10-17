T24 LogoT24 Logo
Magazin

Muhteşem Yüzyıl'a niyet, 'Kanuni'nin atına kısmet

Yolanthe Cabau: Gökdeniz çok özel bir at… Çekimlerde hiç zorlanmadan beraber poz verdik. Çıkan kareler çok güzel, koleksiyon çok güzel, işin sonucundan çok memnunum

17 Ekim 2013 11:41

Daha önce Muhteşem Yüzyıl’da cariye rolünü oynayacağını söyleyen, ancak bu iddiası yapım şirketi tarafından yalanlanan Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’in eşi model Yolanthe Cabau, ‘Sultan Süleyman’ın atı 'Gökdeniz ‘le poz verdi.

Dünyaca ünlü model Yolanthe Cabau, adL+Cengiz Abazoğlu’nun Sonbahar-Kış “Black Is Black” koleksiyonu için objektiflerin karşısına geçti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre Cabau, Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni’yi canlandıran Halit Ergenç’in bindiği atı atı Gökdeniz’le ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan’ın objektifine poz verdi. Hollandalı yıldız futbolcu Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau “Gökdeniz çok özel bir at… Çekimlerde hiç zorlanmadan beraber poz verdik. Çıkan kareler çok güzel, koleksiyon çok güzel, işin sonucundan çok memnunum” dedi.

Cabau daha önce Star TV’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolünde oynayacağını iddia etmiş, ancak bu iddia yapım şirketi tarafından yalanlanmıştı.

 

ETİKETLER

yolenthe cabaumuhteşem yüzyılatgökdenizpozfotoğrafhalit ergençhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24