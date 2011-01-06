'Muhteşem Yüzyıl'a mahkeme yolu gözüktü

T24 - Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan dizi Muhteşem Yüzyıl devletle mahkemelik oluyor.





Show TV'de yayınlanan diziye yönelik eleştiriler Meclis'in de gündemine geldi. Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dizide Osmanlı padişahı Kanuni'ye hakaret içerdiği öne sürülen bölümlerle ilgili yasal işlem başlatacaklarını söyledi.



Başrolünü Halit Ergenç'in oynadığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi, daha yayına girmeden eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Dizide Osmanlı padişahı Kanuni'nin ihtişamlı hayatı, zevk ve sefa düşkünlüğü bazı kesimlerce ‘hakaret’ olarak yorumlanmıştı.



Diziyle ilgili tartışmalar RTÜK Yasa Tasarısı'nın görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda da gündeme geldi.



MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın dizide ecdada hakaret edildiği yönündeki iddiasına, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da destek verdi.



Arınç, “Ben de büyük bir endişe içindeyim. Kanuni gibi birinin harem, içki düşkünü değişik ilişki içerisinde göstermek... Ben üzüntü duyuyorum” dedi.



Arınç, Kanuni Sultan Süleyman'ı küçülttüğünü öne sürdüğü diziyle ilgili yasal işlem başlatılacağını da söyledi ve, “Atatürk’ün hatırasına hakareti suç sayan kanun yürürlüktedir. Bunu diğer şahsiyetler için de geçerli kılmak mümkün değil ama, tarihin önemli şahsiyetlerini küçültmeye çalışmak karşılığını bulmalıdır” dedi.





