-''MUHTEŞEM YÜZYIL''A CANNES'DA BÜYÜK İLGİ CANNES (A.A) - 07.04.2011 - Başladığından bu yana, Türkiye'de büyük yankı uyandıran ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisi, dünyaya açılmak için Fransa'nın Cannes kentinde devam eden ''MIP TV'' fuarında yabancı televizyon yöneticilerinin beğenisine sunuldu. Bu amaçla dizinin pazarlama şirketi Global Agency, başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli başta olmak üzere, tüm ekibin de katıldığı ''Muhteşem Yüzyıl (Magnificent Century)'' dünya lansmanı için parti düzenlendi. Cannes'ın önemli otellerinden Grand Hotel'in bahçesinde, özel olarak kurulan çadırda organize edilen partiye, Sony Pictures, Warner Bros, Fox Tv, NBC gibi dünyaca ünlü firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu, 500'ün üzerinde davetli katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, partinin yapıldığı alana gelen dizinin başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Davetliler, Ergenç ve Uzerli ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Set dışında ilk kez birlikte AA'ya konuşan başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, dizinin gördüğü ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi. Muhteşem Yüzyıl'ın, kendisi için diğer dizilere göre ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Halit Ergenç, şunları söyledi: ''Çekimler oldukça zor, fakat zor olduğu kadar da zevkli. Çünkü tarihi bir diziyi canlandırmak, günümüz dizisi yapmaktan daha zevkli özelliklere sahip. Mesela daha önce, okulda okuyup da farkına varamadıklarınızı canlandırmak, farklı döneme ait hayatları bugüne yansıtabilmek insana büyük bir heyecan veriyor. Bu diziye çok emek verdik. Şimdi meyvelerini topluyoruz. Dizinin yurtdışında da izlenecek olması bize ayrı bir keyif verir.'' -''ÜNLÜ OLMAMLA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ''- ''Muhteşem Yüzyıl'' için çok çalıştıklarını belirten, dizide Hürrem Sultan'ı canlandıran oyuncu Meryem Uzerli, ''Çok iyi bir ekip çalışmamız var. Bu dizi sayesinde bir anda ünlü olmakla benim için bir şey değişmedi. Tabii, insanlar büyük saygı gösteriyorlar, bu beni çok mutlu ediyor. Biz oyuncular olarak seyirciler için yaşıyoruz. Çünkü bizim hayatımız stüdyoda geçiyor'' diye konuştu. Dizinin, dünya televizyonlarından, beklediklerinin 2-3 katı fazla ilgi gördüğünü anlatan, dizinin pazarlama şirketi Global Agency sahibi İzzet Pinto ise ''Daha önce 1001 gece dizisini 15 ülkeye sattık. Muhteşem Yüzyıl'ı ise 50'ye yakın ülkeye satabileceğimizi düşünüyorum. İlgi çok büyük. Daha önce hiç Türk dizisi istemeyen Hindistan, Venezuella, Amerika bile bu diziyi istiyor. Ayrıca Avrupa'dan Almanya, Fransa, İtalya da diziye büyük ilgi gösteren ülkeler arasında. Komşu ülkelerle zaten dizi gösterildiği günden bu yana görüşüyoruz'' dedi.