'Muhteşem Yüzyıl' tartışması büyüyor

T24 - ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisi için Başbakan yardımcısı Bülent Arınç “Kendi kendine yayından kaldırılsın” dedi, sansür isteyenler RTÜK’e şikâyet yağdırdı.

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi aslında. Show TV’nin yüksek bütçeli dizisi Muhteşem Yüzyıl, daha fragmanları çıktığında eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Dizi çarşamba gecesi yayınlanınca kızılca kıyamet koptu. Dizinin Osmanlı kültürünü yanlış yansıttığını ve padişahları aşağıladığını iddia eden izleyiciler RTÜK’ü şikâyet yağmuruna tuttu. Duruma Arınç el koydu. RTÜK’e şikâyet edilen dizi için Arınç’ın önerisi ise ilginçti: “kendi kendine yayından kaldırılsın” Bunun anlamı ise açıktı. Büyük bir baskı oluşacak. Biz sansürcü olmayalım. Diziyi yayına koyan Show TV yayından da kaldırsın. Yayınlanmasıyla birlikte linç kampanyası ile karşı karşıya kalan dizinin yapımcıları ise susma kararı aldı.



Yapımcının sessizlik kararı

Show TV’den de dizinin izleyiciden rekor izlenme payı aldığına dair bir açıklama geldi. Planlı ve kasıtlı olarak bazı çevrelerce Osmanlı hanedanının yanlış tanıtıldığını ve o dönemdeki karakterlerin çarpıtıldığı konusunda haksız ithamlara maruz kaldıklarına dikkat çeken Show TV, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dizinin senaristi Meral Okay ise sadece işini yaptığını söyleyerek gelen tepkilere polemik yaratmamak için şimdilik cevap vermeyeceğini söyledi. Televizyonda gösterilen Muhteşem Yüzyıl’ın belgesel değil, bir televizyon dizisi olduğunun altını çizen Okay, “şu anda dizi için RTÜK’e başvurular yapılıp hukuki süreç başlatıldı. Bu süreci bekleyeceğiz” dedi.



Eşcinsellik olmayacak

Dizide tarihî gerçeklerin çarpıtılıp, padişahların küçük düşürüldüğü iddialarına anlam veremediğini söyleyen Muhteşem Yüzyıl’ın tarih danışmanı Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Afyoncu, “Bu nihayetinde bir televizyon dizisi. Herkes eleştirmeye konuşlanmış. Dizide eşcinsel ilişki var diye tepki gösterildi. Ancak böyle bir durum yok. Bu bir tarihî dizi, bir belgesel değil. Tarihten ilham alınarak bir dizi senaryosu yazılmıştır” dedi.



Dizi Osmanlı’yı yansıtmıyor

Diziler sadece kurgudan ibarettir’ diyen Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Erdem ise, tarihî dizilerden tarihin aynısını yansıtmasını beklemenin anlamsız olduğunu söyledi. Erdem, “Önemli olan ikna edici bir kurgudur. Ama Muhteşem Yüzyıl dizisinin kurgusunda problemler var. Anlatılanlar Osmanlı kültürüyle bağdaşmıyor. Dizide kullanılan kostümler Osmanlı kostümü değil. Seyrettiğim ilk bölümde Venedik elçisi padişahın huzuruna çıkarken başlığını çıkarıyor. Oysa Osmanlı’da padişahın karşısında başlığı çıkarmadan durmak saygı ifadesidir” dedi.