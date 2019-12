Muhteşem Yüzyıl raporda

T24- İlerleme Raporu taslağında sultanların alkol ve kadın düşkünü olarak gösterilmesi nedeniyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin ve Harakiri adlı derginin aldığı cezalara vurgu yapıldı





Hürriyet'in haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 12 Ekim’de yayımlamayı öngördüğü İlerleme Raporu’nda bu yıl diziler ve tartışma programları da yer buldu.





Raporun ifade özgürlüğüyle ilgili bölümünde yer alan tespitlerde, yayın ilkeleri konusundaki yasayla yapılan düzenlemelerin sadece kısmi iyileştirme sağladığına dikkat çekildi.





Yayın ilkelerine uyulmaması halinde verilecek potansiyel cezaların artırıldığına dikkat çekilen taslak belgede, RTÜK’ün 2011 yılı başında eski yasaya dayanarak verdiği cezalara örnekler verildi. Bu örnekler arasında, tarihi karakterlerin özel hayatlarına saygı gösterilmemesi nedeniyle ceza alan Muhteşem Yüzyıl adlı dizi de yer aldı. Raporda, RTÜK’ün verdiği cezaya Osmanlı dönemi sultanlarının alkol ve kadın düşkünü olarak gösterilmesinin neden olduğu not edildi.





Eşcinsellik cezası





Eşcinsellikle ilgili tartışmaların da ceza nedeni olduğuna dikkat çekilen raporda, Habertürk TV’nin, “eşcinselliğin normal gösterilerek Türk aile yapısının ihlal edildiği” gerekçesiyle cezalandırıldığı vurgulandı. “Sex and the City 2” adlı filmin gösterildiği bir televizyon kanalında, eşcinsel evlilik sahnesi gösterilmesinin de ceza konusu olduğu raporda yer alan unsurlar arasında dikkat çekti.





Harakiri’ye ceza





Doğan Grubu’na kesilen vergi cezasıyla ilgili tespitler, bu yılki raporda da yer alırken, buna Harakiri adlı dergiye verilen yayın durdurma ve para cezası da eklendi. İnternet yasaklarının boyutu ve süresinden duyulan endişe de AB Komisyonu’nun dikkat çektiği başlıklardan birini oluşturdu. Komisyon, “filtreleme” sistemini de takip altına aldı.