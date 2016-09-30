Muhteşem Yüzyıl neden Fox'a geçti?

Milliyet kültür sanat yazarı Sina Koloğlu, Star Tv'nin dizisi Muhteşem Yüzyıl: Kösem'in FOX TV' de yeni ismiyle yayımlanacağını söyledi. "Birden ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ Star TV’den FOX’a geçti. Peki bunun nedeni neydi? Konuşulmadı, dillendirilmedi. Dizinin yurt dışı ayağı iyi çalıştı ve bildiğim iyi pazarlandı. Ama yurt içinde durum beklenenin altında oldu. Nedenleri öyle çok derin analiz gerektirmiyor" diyen Koloğlu, "Kısaca çok şey beklenen isimler, verimli olamadı. Sanki ‘Muhteşem Yüzyıl’ın altında ezildi. Dizinin ismi uzadı; ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bağdat Fatihi, IV. Murad’ oldu" diye yazdı.

Sina Koloğlu'nun Dizilerde Mantolama Zamanı başlığıyla bugün Milliyet'te (30 Eylül 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Yeni sezonda sektör, yeni formüller geliştiriyor. dizi sanki yeni ama aslında eski. Oyuncu ya da hikaye tarafında değişiklikler yapılıyor. Kanal D’de ‘Tatlı intikam’, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yolların ayrıldığı ve hayallerin değiştiğini söylüyor. “Yeni yüz ve yeni hikayesiyle” diye bizlere müjde veriyor.

İlker Kızmaz dizinin başrol karakterlerinden biri oldu. Fragmandan anladığımız, ciddi işlerle uğraşmaya karar vermişler. Romantik komedi, birden iktidar, hırs ve hesaplaşma olacak. Mesela ATV’deki ‘Kertenkele’, ‘Kertenkele Yeniden Doğuş’ oldu. Bana eski Yeşilçam aksiyonlarını hatırlattı. Kara mizah da var içinde. Başroller (Murat komiser

ve maskeli kızımız) dahil, ekibe 10 yeni oyuncu katıldı. Diğer karakterler devam ediyor.

‘Kaçın Kurası’ da ‘Rengarenk’ dizisinin devamı olarak hayatını sürdürme peşinde. Selin Şekerci projesi devam, sadece adı değişti. ‘İlişki Durumu: Karışık’ yerini ‘İlişki Durumu: Evli’ye devretti. Berk Oktay ve SerenŞirince’yle dizi tutarsa ‘İlişki Durumu: Çocuklu’ya doğru da gidebilir! Dizileri mantolamak olayı, bir başka formül olarak bu yıl yoğun şekilde devreye sokuldu.

Son izlenme oranları

Değişimle yeniden ekrana gelen iki dizinin durumuna baktım. ‘Kaçın Kurası’ geçtiğimiz cuma günü total’de 21’inci, AB’de 19’uncu olmuş. ‘Kertenkele Yeniden Doğuş’ total’de 2’nci, AB’de 12’ncilikle yetinmiş.

Peki sorun 4. Murad mı?



Birden ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ Star TV’den FOX’a geçti. Peki bunun nedeni neydi? Konuşulmadı, dillendirilmedi. Dizinin yurt dışı ayağı iyi çalıştı ve bildiğim iyi pazarlandı. Ama yurt içinde durum beklenenin altında oldu. Nedenleri öyle çok derin analiz gerektirmiyor.

Kısaca çok şey beklenen isimler, verimli olamadı. Sanki ‘Muhteşem Yüzyıl’ın altında ezildi. Dizinin ismi uzadı; ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bağdat Fatihi, IV. Murad’ oldu. Tahminim Star TV ‘izlenme oranlarından’ memnun değildi ve onun için gitmesine ses çıkarmadı. Bir komplo teorisi yapalım; bir diğer neden IV Murad mı? Kösem’de Nurgül Yeşilçay’ın bir hava getireceği söyleniyor.



Ama Murad rolüyle ilgili soru işaretleri var. Acaba nedenlerden biri bu olabilir mi? FOX sanırım ses getirecek, konuşulacak bir işin peşindeydi. Bu projeyi kanalına kabul etti. Tabii bir risk de aldı. Dizi bölüm başına 1 milyon TL gibi bir paraya mal oluyor duyduğum. Bütün bunlar işin dedikodu tarafı. Büyük bir prodüksiyon.

Her anlamda çok çaba sarf ediliyor. Tutması, geçen yılın olumsuzluklarından arınması dileğim. Böyle işlere imza atmak, her baba yiğidin

harcı değildir, altını çizeyim.