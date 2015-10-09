"'Muhteşem Yüzyıl-Kösem'de Süleyman gibi heybetli, görkemli bir padişah beklemeyin"

Hürriyet yazarı Cengiz Semerci, yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan ‘Muhteşem Yüzyıl-Kösem’ dizisinin başrolünü paylaşan Ekin Koç'la 17 yaşındaki Yunan oyuncu Anastasia Tsilimpiou’dan seyircinin vazgeçmek istemeyebileceğini söyledi. Semerci, “Kösem'in ileri yaşlarını canlandıracak olan Beren Saat 8 ya da 9'uncu bölümde diziye dahil olduğunda kırılma yaşanır mı?” diye sordu.

‘Muhteşem Yüzyıl-Kösem’ dizisi için çarşamba gecesi Cannes'da düzenlenen ve dizinin 30 dakikalık özel tanıtım bölümünün gösterildiği geceye katılan Semerci bugünkü köşesinde “Bir defa sakın bu dizide Süleyman gibi heybetli, görkemli bir padişah beklemeyin” ifadelerine yer verdi.

Cengiz Semerci’nin Hürriyet’te “Kösem'in özel gösteriminden” başlığıyla yayımlanan (9 Ekim 2015) yazının ilgili bölümü şöyle:

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisi için çarşamba gecesi Cannes'da Beren Saat, Hülya Avşar, Ekin Koç ve Anastasia Tsilimpiou'nun katılımıyla görkemli bir parti yapıldı. Ben de diziyi ilk izleyenlerden biri oldum.

Bende gazeteci şansı vardır, haber önüme düşer. (Bakınız aşağıda, Nice'te karşılaştığım Melo haberi.)

Cannes'da da öyle oldu, bir arkadaşımla buluşmaya gittiğim Martinez Otel'de "Private Screening" (Özel Gösterim) yazan Kösem afişini gördüm.

Nedir bu diye bakarken, otelin 20-25 kişilik özel sinema salonunda Kösem'in gösterildiğini öğrendim.

Cannes'da yabancı televizyonculara ön satış için organize edilen Kösem'in özel gösteriminin ortasına düşmüştüm!

Kaçırır mıyım, hemen attım kendimi içeriye...

Gösterilen, dizinin 30 dakikalık özel tanıtım bölümüydü.

Dizinin şimdiye kadar çekilen sahneleriyle hazırlanmış, karakterleri ve genel hikayeyi anlatan 30 dakikalık bir lansman...

Sultan Ahmed'le Anastasia'nın aşkı

Bir defa sakın bu dizide Süleyman gibi heybetli, görkemli bir padişah beklemeyin.

Tarihte de Muhteşem Süleyman bir tane ve onu da Halit Ergenç tüm haşmetiyle oynadı.

Sultan Ahmed'i canlandıran Ekin Koç, olması gerektiği gibi çok daha genç ve toy görünüyor...

Resmini görüp beğendiği Anastasia'yı, Safiye Sultan Yunanistan'dan kaçırtıp saraya getirince de büyük aşk başlıyor...

Size bir şey söyleyeyim mi, Ekin Koç'la 17 yaşındaki Yunan oyuncu Anastasia Tsilimpiou müthiş yakışmışlar birbirlerine.

Muhteşem'den daha görkemli bir tarihi atmosferde geçen bu ikilinin aşkını seyirci satın alır...

Benim başından beri söylediğim de burada önem kazanıyor; ya seyirci bu ikiliden vazgeçmek istemezse ne olacak?

Kösem'in ileri yaşlarını canlandıracak olan Beren Saat 8 ya da 9'uncu bölümde diziye dahil olduğunda kırılma yaşanır mı?

Timur Savcı'nın böyle büyük bir prodüksiyonda yaş tahtaya basacağını sanmam, formülleri bulmuştur...

Hülya Avşar, Safiye Sultan rolünde olmuş mu?

Kösem'in en çok merak edilen konularından biri bu...

Hülya Avşar'ın Safiye Sultan'ı nasıl oynayacağı.

Diziyle anlaştığı ilk günden beri bir kısım "Olmaz, çok magazinel" dedi Hülya Avşar için. Bir kısım "olur" dedi...

30 dakikalık bölümde 10'dan fazla sahnesini izledikten sonra ilk izlenimimi söylüyorum:

Çok iyi olmuş arkadaşlar, cuk oturmuş Safiye Sultan rolüne Hülya Avşar...

Kösem'de olmaz diyenlere karşı ben hep Hülya'nın çok güçlü bir oyuncu olduğunu söylemiştim.

Sinemada bunu gösterdiği filmleri olmuştu ama televizyonda asla...

Şimdi televizyonda her hafta Hülya'nın oyunculuğunu izleyeceğiz, konuşacağız.

Şimdiden söyleyeyim Safiye Sultan'la bambaşka bir Hülya Avşar dönemi başlıyor.

Hem Kösem Hülya'ya, hem Hülya Kösem'e çok yarayacak...

Anastasia'nın konuşması

Seyirci ister istemez ilk başta Anastasia Tsilimpiou'yu Meryem Uzerli'yle kıyaslayacak.

Çünkü ortak özellikleri çok...

İkisi de padişahın gözdesi; ikisi de güzel ve sempatik...

Ve ikisi de kırık Türkçe konuşuyor.

Ancak konuşmaları arasında ciddi bir fark var.

Meryem Alman aksanıyla kırık Türkçe konuşurken, Anastasia daha çok Rumeli ağzı ve Rum şivesiyle Türkçe konuşuyor.

Dekorlar aynı mı?

Muhteşem Yüzyıl'ın son sezonunda sahnelerin aynı dekorlarda çekilmesi en büyük eleştiri nedeniydi.

Kösem aynı dekorda mı çekiliyor?

Benim izlediğim 30 dakikalık bölümde yeni bir şehir kurulduğunu, dış mekan çekimlerinin çok fazla olduğunu, Kösem'in Muhteşem'le kıyaslanmayacak kadar mekan zengini olduğunu gördüm.

Tabii değişmeyen yerler var, tarihte de değişmediği gibi.

Mesela sarayın belli yerleri...

Mesela Sultan Süleyman'ın ellerini arkadan bağlayıp imparatorluğa baktığı sarayın balkonu...

Halit Ergenç'ten sonra Kösem'de aynı balkona Hülya Avşar ve Ekin Koç çıkıyor.