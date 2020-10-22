Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı ve başrol oyuncuları 1,5 milyon TL tazminat kazandılar

Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç, Meryem Sarah Uzerli ve Okan Yalabık'ın görsellerini izin almadan reklam kampanyasında kullanan Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Demirören) ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., üç oyuncu ve dizinin yapımcısına bir buçuk milyon TL maddi tazminat ve 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; İstanbul fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları 'Muhteşem Süleyman' tiplemesini canlandıradan Halit Ergenç, 'Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Sarah Uzerli, 'Pargalı İbrahim'i canlandıran Okan Yalabık ve dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon Film ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Şirketi, tiplemelerin afiş görünümündeki görselini 1 Ocak 2012'de izinsiz kullandığı gerekçesiyle Doğan TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş. ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. şirketine tazminat davası açtı.

İzinsiz görsel için tazminat istediler

Oyuncular ve yapım şirketi dava dilekçelerinde Doğan TV ve Teknosa'nın dizinin popülaritesinden faydalanmak amacıyla ürünlerinin pazarlanmasında ve reklamlarında kendilerinden izin almadan ve sözleşmesiz görsellerini kullandıklarını belirtti.

Dizideki karakter fotoğraflarını bir arada bulunmak istemeyecekleri başka dizi ve film karakterleriyle birlikte kullanmak suretiyle itibar ve manevi haklarının zedelendiğini ileri süren 3 oyuncu, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

"Tarihi kişiliklerin tiplemesi kabul edilemez"

Doğan TV (Demirören) ve D-Smart avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde dava konusu fotoğrafta hak sahipliğinin tespitinin gerektiğini, tarihi kişiliklerin tipleme olarak kabulünün mümkün olmadığını belirtti.

D-Smart'ın avukatı dilekçesinde, dava açan oyuncuların reklam afişinde birlikte yer aldıkları tiplemeler ve sporculardan dolayı manevi çöküntü halinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

D-Smart'ın TV kanallarıyla lisans anlaşmasının bulunduğunun yer aldığı dilekçede bu nedenle komşu haklara sahip olduğu ileri sürüldü.

Teknosa şirketi ise 'Televizyon alana 2 ay D-Smart üyeliği bedava şeklinde düzenlenen reklam kampanyasında hazırlanan tanıtım ve materyellerde katkıda bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini istedi.

Mahkeme, oyuncuları haklı buldu

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim kararını açıklayarak 3 oyuncu ve yapım şirketinin davasını kabul etti.

Mahkeme, Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncuları Halit Ergenç'in canlandırdığı Muhteşem Süleyman, Meryem Sarah Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan ve Okan Yalabık'ın canlandırdığı Pargalı İbrahim tiplemesini Doğan TV (Demirören) ve Teknosa firmasının reklam kampanyasında oyuncuların tiplemelerini karakterize eder şekilde afiş görünümündeki görselde izinsiz kullandığının anlaşıldığını belirterek her bir oyuncu için 300'er bin TL maddi tazminat, 5'er bin TL manevi tazminata hükmetti.

Mahkeme aynı gerekçeyle davacıların dizinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon firmasına da 600 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme toplam bir milyon 515 TL tazminatı iki davalı şirketin ortak olarak 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren faiziyle ödemelerine karar vermiş oldu.