Muhteşem Yüzyıl 'ecdadın lanetin' uğradı

T24 - İsmailağa Cemaati, Facebook'ta 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin 'ecdadın laneti'ne uğradığını ileri sürdü.



Yayınlandığı günden beri gündemden düşmeyen "Muhteşem Yüzyıl" dizisi, önce Kanuni Sultan Süleyman’ın özel hayatının çarpıtıldığı, kadın düşkünüymüş gibi gösterildiği eleştirilerine hedef oldu.



Eleştiriler dizinin seti önünde protesto gösterileri yapılmasına kadar vardı. Ancak Muhteşem Yüzyıl’a yönelik en ağır yorum İsmailağa Cemaati’nden geldi.



Habertürk'ün haberine göre, cemaatin Facebook’taki ‘İsmailağa Gönül Dostları’ adlı grubunda ‘Ecdadın lanetine uğradılar’ başlığı altında, “Dizinin senaristi Meral Okay akciğer kanserine yakalandı. Dizide oynayan Hasan Küsmüş Şişli’de yolda yürürken kafasına mermer düşerek hayatını yitirdi. Başrol oyuncusu Halit Ergenç de sette bacağını kırmıştı’’ yorumu yapıldı.

Muhteşem sahne!



Cemaatin Facebook’taki takipçileri “Ecdadın lanetine uğradılar” yorumuna farklı tepkiler verdi. İşte cemaat grubunun takipçilerinin yorumları:

D.K: Adam rahmetli, figüran olarak oynamış, senaristin de kaderinde varmış kanser olmak. Allah acil şifalar versin. Ama koskoca Kanuni’nin özel hayatını böyle gözlere sermenin bedeli bence ahirette sorulur, çok ayıplıyorum bu diziyi.

R.P: Bel altı ön planda başka bir film yapsalardı. Koskoca Osmanlı padişahını kadın düşkünü gösteriyorlar.

N.Ç: Yaa saçma sapan şeyler yazmayın lütfen, ne alâka. Adamın eceli gelmiş ve bu sebepten vefat etti. Meral Okay’a gelince o zaten kanser tedavisini uzun zamandır görüyor. Yani bu hastalığı nasıl ecdadın laneti olarak yorumlayabilirsiniz ki? Cahilce yorumlar yapmayın lütfen. Bu olanları saçma bir şekilde yorumlamamak gerekir.

M.U: Dünyayı titreten ecdadımızı bu şekil gösterirlerse daha beter olurlar inşallah. Tez zamanda uyanırlar da daha beter olmazlar.

Z.G: Lanet de olabilir, la’net olmadan da ölebilir bir insan. Çok açık bir işaret yoktur diye düşünüyorum. George Bush şimdi yatağında hastalık çekmeden ölse, onun için Allah lütfu ile çekmeden gitti diyebilir miyiz?

M.B: Çok iyi olmuş

B.F: Beter olun beter. Siz azdıkça hak belanızı verir.

