Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan Laleli Taş Han, otel olacak

Keten Grup, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan, İstanbul’un en eski hanlarından biri olan Laleli Taş Han’ı otele dönüştürüyor. Han 100 milyon liralık bir yatırımla dönüştürülecek.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre; Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, “İki avlusu olan han, uzun zamandır atıl bir şekilde bekliyordu. Biz, grup olarak restorasyon yatırımları karşılığında oteli uzun dönemli olarak kiraladık. Hanın 1 yıl içinde müşterilerini ağırlamasını hedefliyoruz” dedi.

Gecelik konaklama fiyatı İstanbul ortalamasının 3 katı olacak

6 bin metrekarelik hanı 59 odalı bir otel olarak üst segment kitleye hizmet verecek şekilde planladıklarını söyleyen Keten, “Gecelik konaklama fiyatını, İstanbul ortalamasının 3 katı olarak düşündüğümüz otelde ağırlıkla Kuzey Avrupa ve Amerikalı turistleri ağırlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İki avlusu olan hanın avlularından birini kültür sanat mekânı olarak değerlendireceklerini açıklayan Keten, bu konuda girişimlerinin ve hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.