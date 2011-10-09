Muhteşem Yüzyıl 22 ülkede gösterilecek

T24 - Cannes'da dünya film ve televizyon endüstrisi ile buluşan Türk dizileri başta Ortadoğu ve Balkanlar olmak üzere, Kuzey Afrika, Vietnam, Malezya, Endonezya ve Singapur'a kadar pek çok dünya ülkesiyle satış için ön görüşme yaptı.





Türk yapımcıları ve televizyonları MIPCOM'a ilk kez İTO çatısı altında düzenlenen bir organizasyonla katıldı. 25 Türk dizi ve sinema yapımcısı şirketin dünya film ve televizyon endüstrisi ile buluştuğu fuarda Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi dizisi yabancı televizyonların ilgi odağı oldu.



6 aydır pek çok fuara katılan Show TV'nin iddialı dizisi Muhteşem Yüzyıl dizisi 22 ülkeye satıldı. Dizi başta Ortadoğu olmak üzere Azerbaycan, Slovenya, Slovakya, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Bosna, Kosova,Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Macaristan, Makedonya, Kazakistan, Afganistan, Rusya, Arnavutluk, Japonya'da 22 Aralık'tan itibaren gösterilmeye başlanacak.





Yeni hedef AB ülkeleri





Ortadoğu, Balkanlar, Rusya ve Uzakdoğu pazarına giren dizinin yeni hedefi AB ülkeleri.



Dizinin yurtdışı distrübütörlüğünü yapan Global Agency Türkiye Sorumlusu İzzet Pino, Gazeteport'a yaptığı açıklamada dizinin son 6 ayda katıldığı fuarlarda 22 ülkeye satışını gerçekleştirdiklerini ve bundan sonraki hedeflerinin İtalya, Fransa; İngiltere ve Almanya gibi AB ülkeleri olduğunu söyledi.





Türk dizileri latin dizilerinin tahtını sallıyor





Gazeteport'un haberine göre; fuara katılan Altıoklar Prodüksiyon'un sahibi Mehmet Altıoklar, "Fuara ilk kez katılıyor olmamıza rağmen Türk dizilerine ilgi oldukça yüksekti. Daha önce Kültür Bakanlığı'nın katkıları ile gidiyorduk ancak bu kez ticari anlamda ağırlığımızı daha fazla hissettirdik. Türk yapım şirketleri ve televizyonları için oldukça pozitif bir fuar oldu" dedi.



Fuarda dizilere Ortadoğu ülkelerinin hala çok yüksek olduğunu kaydeden Altıoklar, Avrupa pazarında lider olan Latin Amerika dizilerinin yerini Türk dizilerine bırakmaya hazırlandığını vurguladı. Mehmet Altıoklar, Türk dizilerinin kendillerine rakip çıkmasından rahatsız olan Latin Amerikalı yapımcılar fuar boyunca çok gergin olduklarını ifade etti.



Türk filmlerine diziler kadar fazla ilgi olmadığını ancak uluslararası fuarlara katıldıkça Türk sinemasının daha fazla tanınacağını değerlendirmesinde bulunan Altıoklar, "Türk sineması henüz Avrupa'da ve dünyada yeni yeni tanınıyor. Türk sinemasının tanındıkça ilginin daha da artacaktır. Şimdilik sadece Ortadoğu ülkelerinde tanıtımlar yapıldı. Diğer dünya ülkelerinde yapılacak çalışmalar Türk sinemasının yurtdışında tanınması katkıda bulanacaktır" dedi.





"Bollywood'a gidiyoruz"





İTO Genel Sekreteri Cengiz Ersun'da yaptığı açıklamada İTO'nun Türk Ürünleri Sergisi açtığı her ülkede dizi ve sinema filmi ihraç ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:



"Şimdi Cezayir'e, Hindistan'a ve Malezya'ya gidiyoruz. Bir süre sonra bu ülkelerde de filmlerimizle olacağız. Sektör, Hindistan'da Bollywood ile görüşecek" dedi.





"Reklamın büyüğünü Cannes'da yaptık"





Show Tv Türk Filmleri ve İçerik Satış Müdürü Feray Türkan Özkan



"MIPCOM'la ilk defa Türkiye olarak stant açarak reklamın büyüğünü yaptık. 2009 yılından bu yana dizi film satmak için geliyoruz MIPCOM'a. Romanya'ya, Sırbistan'a, Makedonya'ya,Balkanlar'a dizi filmler satıyoruz. Buradan dah fazla büyük bir pazara açılmayı hedefledik."





"Made in Turkey" imajını güçlendirdik





Taksi Prodüksiyon, Yapımcı Mahmut Özden



"MIPCOM'a ilk kez satıcı olarak katılıyor olmamız çok anlamlı. Bu katılım bizim için doğal bir müşteri grubu oluşturacak. İTO'nun bu organizasyonu dünyanın gözünde Türkiye'yi marklaştıran bir çalışma oldu."





"İlk kez satıcı ülke olduk"





İz TV Yapımcı, Savaş Karakaş



"Bun fuarda bulunmak Türk yapımcıları için önemli fırsatlar doğuracak. Uzu yıllardır alıcı olarak fuara katılmış Türkiye'nin bu kez satıcı olarak görülmesi üretilen dizi, film ve belgesellerin kalitesindeki yükseliş umut verici bir gelişmelerin bundan sonra da yaşanacağını ümit ediyoruz."





"Son 10 yıllık arşivimizi satmak için gittik"





ATV Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren



"MIPCOM'a alıcı olarak geliyorduk. Artık satmak için fuara gittik. Son 10 yıldaki arşivimizi satmayı hedefledik. 30 dizi 2 program formatımızla katıldık."







