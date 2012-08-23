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'Muhteşem Süleyman' Fransa'da rekor kırdı

”France 2” televizyon kanalında dün akşam saatlerinde gösterilen ”Muhteşem Süleyman” belgeseli izlenme rekoru kırdı

23 Ağustos 2012 01:21

”France 2” kanalında ”Tarihin Sırları” programında gösterilen  ”Muhteşem Süleyman” belgeseli 3,5 milyon izleyici ve yüzde 18 izlenme oranı ile  reyting rekoru kırdı.

Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkısı ve işbirliği  ile hazırlanan programın çekimleri İstanbul ve Fransa’da gerçekleştirildi.
 
Belgesel, konu ile ilgili uzmanların konuşmalarının yanı sıra İstanbul’un  başta Topkapı ve Süleymaniye olmak üzere tarihi mekanları, Boğaz silüetinden  görüntüler  ve ”Muhteşem Yüzyıl” dizisinden sahneler ile izleyicileri  büyüledi.
 
Yayının ardından ”France2” televizyonu program yetkililerinden Laurent  Menec, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ni arayarak programa yönelik  büyük ilgiden dolayı çok memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve Türk yetkililere  katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.
 
Belgeselin yoğun talep üzerine tekrar gösteriminin gündemde olduğu  bildirildi.

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