'Muhteşem Süleyman' Fransa'da rekor kırdı

”France 2” kanalında ”Tarihin Sırları” programında gösterilen ”Muhteşem Süleyman” belgeseli 3,5 milyon izleyici ve yüzde 18 izlenme oranı ile reyting rekoru kırdı.

Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkısı ve işbirliği ile hazırlanan programın çekimleri İstanbul ve Fransa’da gerçekleştirildi.

Belgesel, konu ile ilgili uzmanların konuşmalarının yanı sıra İstanbul’un başta Topkapı ve Süleymaniye olmak üzere tarihi mekanları, Boğaz silüetinden görüntüler ve ”Muhteşem Yüzyıl” dizisinden sahneler ile izleyicileri büyüledi.

Yayının ardından ”France2” televizyonu program yetkililerinden Laurent Menec, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ni arayarak programa yönelik büyük ilgiden dolayı çok memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve Türk yetkililere katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Belgeselin yoğun talep üzerine tekrar gösteriminin gündemde olduğu bildirildi.