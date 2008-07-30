Muhteşem cilde dönüş...

Hiç iyi ciltle muhteşem cilt arasındaki farkları merak ettiniz mi? Yoksa ömür boyu “idare eder” cildinizle yetinmek zorunda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? O zaman bir de bizim önerilerimize göz atın ve muhteşem bir cilde sahip olmanın imkansız olmadığını görün!



Muhteşem cilt berraktır



Sizinki neden değil?



Parlak T bölgesi, siyah noktalar, bir belirip bir kaybolan sivilceler, pütürler ve lekeler... Tüm bunlarla yaşamayı kabullendiniz mi? Oysa bunlara yol açan etkenleri bilirseniz savaşmanız çok daha kolay olacak. Öncelikle, sizin bugün gördüğünüz siyah nokta ya da lekenin 28 gün önce oluşmaya başladığını bilmeniz gerekiyor. Hormonal sorunlar, bazı gıdalara olan alerjiler, cildinize uygun olmayan kozmetikler ve gözeneklerin tıkanmasına yol açan güneş kremleri sivilce ve diğer cilt kusurlarına yol açabiliyor.



Nasıl mükemmel hale getirebilirsiniz?



Evet, cilt kendisini 28 günde bir yeniliyor ve sizin birdenbire çıktığını sandığınız o küçük şey çok daha önce oluşmaya başlıyor. Yağ salgısının düzene girmesi içinse bazen 12 haftaya kadar beklemek gerekebiliyor. İşte bu nedenle sabırlı olmalı ve yaptıklarınızın sonucu görmek için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Yapmanız gerekenlere gelince, cildinizin pürüzsüz bir hal alması için formülünde salisilik asit, niyasinamid ve arnika özü bulunan ürünleri tercih edebilirsiniz. Tüm bu ürünleri en doğru şekilde seçmek için bir uzmana danışmanız yerinde. Ayrıca daha önce belirttiğimiz gibi gıda intoleransı da cilt sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle süt ve deniz ürünleri. Siz yanağınızdaki sivilce için dün yediğiniz çikolatayı suçlarken sebebi 1 ay önce yediğiniz karides olabiliyor. Bunun için de bir uzmandan bilgi alın.



Muhteşem cilt yumuşaktır



Sizinki neden değil?



Cilt yenilenmesi yaşla birlikte yavaşlıyor, hücreler, eskisi gibi kısa sürede yenilenemez hale geliyor. Yaşla birlikte UVA ışınlarına ve hücrelere zarar veren serbest radikallere maruz kalmak da, cildin kalınlaşmasına ve daha sert, pürüzlü bir hale gelmesine yol açabiliyor. Bunu anlamak için kolunuzun iç ve dış yüzeyi arasındaki kalite farkına bakabilirsiniz diyor uzmanlar. Yani eğer, düzenli olarak güneş koruyucusu kullanmıyorsanız cildinizin sertleşmesi, kalın bir hal alması kaçınılmaz.



Nasıl mükemmel hale getirebilirsiniz?



Düzenli olarak peeling yapmak, uzmanlara göre, cildinizi uzun yıllar boyunca pürüzsüz ve sıkı kılmanın iyi bir yolu. Önerdikleri sıklık süresi ise, haftada bir ya da iki kez, elinizle cildinize uygun bir ürünü kullanmak. Cildinize uygun olması çok önemli bir konu çünkü aksi halde cildiniz için çok faydalı olan lipidlerin de kaybolmasına yol açabilirsiniz. Bunun dışında, yaz kış, güneş koruyucu ürün kullanmak, antioksidan içeren kozmetiklerden faydalanmak da cildinizin yumuşamasını sağlayacak.



Muhteşem cilt aydınlıktır



Sizinki neden değil?



Göz altındaki morluklardan koyu lekelere, izlere ve siyah noktalara cildinizin aydınlık görünmesine engel olan pek çok faktör olabilir. Uzmanlar, yüzdeki istenmeyen tüylerin

de yüzün mat bir hal almasına neden olan faktörler arasında sayıyorlar. Tenin esmer ve grimsi bir renkte olması sağlıksız beslenme kadar genetik nedenlere de dayalı olabiliyor.



Nasıl mükemmel hale getirebilirsiniz?



Tabii ki öncelikli olarak yapmanız gereken, sizin cildinize mat ve donuk bir görünüm veren esas faktörün ne olduğunu ortaya çıkarmak. Sorun göz altındaki morluklar mı? Çok mu sigara içiyorsunuz ve cildiniz bu nedenle mi kurşuni görünüyor? Yoksa sebze-meyve açısından fakir bir diyetiniz mi var? Altta yatan esas sorunu bulduktan sonra kozmetik ürünlere yönelmeniz çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Cildinizi aydınlatmak için sırf bu amaçla üretilmiş kozmetiklerden faydalanabilirsiniz. “Skin Tone Corrector” ya da “Skin Brightener” adı altında satılan bu ürünler, formüllerinde genellikle C vitamini, pirinç özü, meyankökü ve çeşitli enzimler bulunduruyorlar.



(FORMSANTE)





