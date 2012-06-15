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'Muhteşem çift' ayda 360 bin lira alacak

“Muhteşem Yüzyıl”ın Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç ayda 240, setlerine dönmeye hazırlanan eşi Bergüzar Korel ayda 120 bin Tl alacak.

15 Haziran 2012 10:02

“Muhteşem Yüzyıl”ın Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç, önümüzdeki sezon bölüm başına 60 bin TL alacak. Dizi setlerine dönmeye hazırlanan eşi Bergüzar Korel de her hafta 30 bin TL kazanacak.

Hürriyet'in haberine göre, Star TV’de yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl”da başrol oynayan Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ve 3 yaşındaki oğlu Ali ile birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu, 10 günlük New York tatiline çıkmadan önce dizinin yeni sezonu için anlaşma imzaladı.

Ergenç, önümüzdeki sezon bölüm başına 60 bin TL alacak. Minik oğlu Ali’yi bu yıl yuvaya göndermeyi düşünen ve setlere dönmeye hazırlanan Bergüzer Korel de yeni sezondaki ücretini yükseltti. Aldığı dizi tekliflerini değerlendiren Korel, bunlardan birini haftada 30 bin TL ücret karşılığında kabul edecek. Böylece Ergenç ayda 240 bin, Korel de 120 bin TL kazanmış olacak.

 


 

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