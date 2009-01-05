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Spor

Muhteşem bir gol!..

Ada'nın en prestijli kupası FA Cup'ta 3. tur mücadelesinde Liverpool konuk olduğu Preston North End'i 2-0 mağlup etti

05 Ocak 2009 02:00


Ada'nın en prestijli kupası FA Cup'ta 3. tur mücadelesinde Liverpool konuk olduğu Preston North End'i 2-0 mağlup ederken Kırmızılar adına maçın ilk golünü 25. dakikada kaydeden Albert Riera'nın vuruşu muhteşemdi.

Riera'dan müthiş gol - VİDEO

26 yaşındaki İspanyol futbolcu 1 Eylül 2008'de yani transferin son gününde Espanyol takımından Liverpool'a 8 milyon bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Öte yandan Preston maçıyla birlikte Liverpool'un bebek yüzlü golcüsü Fernando Torres de sahalara geri döndü ve takımının 2. golüne imza attı. 90. dakikada Gerrard kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan neden bu takımın kaptanı olduğunu bir kez daha gösterdi ve Torres'e golü resmen attırdı.

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