Muhterem Nur'un vasiyeti yerine getirildi

Uzun süredir tedavi altında bulunan ve 20 Mart’ta yaşamını yitiren Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı oyuncu Muhterem Nur’un vasiyetleri yerine getirildi.
TIKLAYIN | Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur hayatını kaybetti
Muhterem Nur dün Zincirlikuyu Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından vasiyetiyle Müslüm Gürses’in üzerine defnedildi. Yine Muhterem Nur'un talebiyle cenazeye Müslüm Gürses’in hayranları ve aile üyeleri dahil 20 kişi katıldı.
Polis memurları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle herkesi 1 metre mesafesine uyması için sık sık uyardı. Müslüm Gürses’in yapımcısı Muhteşem Candan, “Muhterem Nur, ortak mezar taşına birlikte fotoğraflarının konulmasını istemişti” diye konuştu.