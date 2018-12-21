Muhterem Nur: Ne olmuş Müslüm bana iki tokat atmışsa?

Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'le ilgili "Bir tokat atmış, iki tokat atmış. Bana ne olacak? Hiç önemi bile yok. Ben 5 dakika sonra ‘Müslümcüğüm ben sana bir çay yapayım mı?' dediğimde ‘Hadi hayatım yap içelim' diyordu" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına, 2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur konuk oldu.

Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi.

Muhterem Nur, "Bir tokat atmış, iki tokat atmış… Bana ne olacak? Hiç önemi bile yok. Ben 5 dakika sonra ‘Müslümcüğüm ben sana bir çay yapayım mı?' dediğimde ‘hadi hayatım yap içelim' diyordu. ‘Keşke sağ olsaydı da başka bir kadına gitseydi…' Evet, ben böyle bir açıklama yaptım. Çünkü sağ olsaydı hayatını yaşayacaktı. Belli söylediklerim çok acı olabilir ama ayrılan insanlar deli gibi severken birbirlerini unutabiliyorlar. Mühim olan şey hayatta olmasıydı, bu kadar insan onu seviyor" şeklinde konuştu.