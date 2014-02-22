Muhterem Nur: Müslüm Gürses'i mezarında bari rahat bıraksınlar

Muhterem Nur, eşi Müslüm Gürses'in ölümünün ardından, kendisinden izin almadan albüm çıkaracaj Eflatun Müzik'in sahibi Medeni Uçar'a tepki göstererek, "Müslüm Gürses'in adını kullanmayın. Bari onu mezarında rahat bırakın" dedi.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’a konuşan Muhterem Nur, eşi Müslüm Gürses'i kaybettikten sonra kimsenin kendisini aramadığını söyledi.

Muhterem Nur’un sözlerinden öne çıkan kısımları şöyle:

Bunlar ölü soyucusu

'Benden Bu Kadar' albümü Müslüm Gürses'in okuduğu şarkılardan oluşan gerçek bir Gürses albümüdür. Daha önceden Müslüm Gürses'in okuduğu şarkıları sanatçılara okutup "Sadece bir tane albüm yapacağız" dedikleri halde ikinciyi yapmaya çalışanların albümünü almayın. Bana imzalatılan tek bir muvafakatname ile daha kaç tane Gürses albümü çıkaracaklar? Eflatun Müzik'in sahibi Medeni Uçar, benden sadece bir albüm için izin aldı. Çıkacak olan 'Baba Şarkılar 2' albümü ile benim hiçbir alakam yok.

Utanmasalar Müslüm Gürses'in kemiklerini mezardan çıkartıp, birleştirip başka bir albüm için imza alacaklar. Bunlar ölü soyucular... Müslüm Gürses'in adını daha fazla kullanmadan onu mezarında rahat bıraksınlar. Bu mezar soyucularının Müslüm Gürses'e birazcık sevgi ve saygıları varsa kocamın adını kullanmasınlar. Müslüm hayranları, onların çıkardığı albümü almasınlar.

Ne hastanede, ne de cenazede 'Arayacağız' diyen kimse beni bugüne kadar aramadı. Ben de kimseyi arayıp kendimi aciz göstermem. Bunların bu davranışlarını gördükten sonra Allah'ın yarattığı tüm insanlardan nefret etmeye başladım. Ben kimseyi aramam. Allah'tan başka kimseye muhtaç değilim.

Lüks bir hayatım yok

Emekli maaşım var, evim kira değil. Üç ayda bir Müslüm'ün eserlerinden telif geliyor. Lüks bir hayat yaşamıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Hayatımı idame ettirebiliyorum.

Müslüm Gürses ile beraber yaşadığımız evde anılar olduğu ve her yerde Müslüm'ü gördüğüm için her gün ölüyordum ve acı çekiyordum. İstanbul'da şehirden biraz daha uzak bir eve taşındım. Doğayla başbaşa yaşıyorum.

Cenazeme gerçekten acımı paylaşanlar gelecek

Ben zamanında çok ünlü biriydim. Hollywood'un sinema tarihinde geçen isimlerin yer aldığı kitapta Türkiye'den aktrist olarak benim ismim yazılıdır. Müslüm Gürses ile ben müthiş bir bütün olduk; birbirimizi çok iyi tamamladık. Benim şöhretim bittiği anda Müslüm Gürses'in şöhreti yükselmeye başladı.

Müslüm'ü gerçekten çok özlüyorum. Onunla tekrar kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Onun için iki katlı mezar yaptırdık. Ben de ölünce onunla aynı mezarda yatacağım.

Benim cenazeme belki 20-30 kişi gelir ve ben öyle giderim. Ama en azından o kocaman siyah gözlükleri ile gelip acımı paylaştığını göstermeye çalışanlar olmaz ve cenazemde gerçekten benim için dua edecek insanlar olur.