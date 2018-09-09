Muhterem Nur: Filmde Müslüm'ün burnunu büyük yapmışlar

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hazırlanan 'Müslüm' filmine ilişkin olarak, "Ufak tefek hatalar var. Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı" dedi.

Muhterem Nur, Büyükçekmece Belediyesi 2'nci Kitap Günleri’ne katıldı. Nur, hayatını ve Müslüm Gürses ile olan yıllarını kaleme aldığı “Muhterem Nur-Ömrümce Ağladım” kitabını ve Müslüm Gürses’in plaklarını sevenleri için imzaladı.

Nur, eşi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve önümüzdeki aylarda gösterime girecek olan “Müslüm” filmine ilişkin olarak, “Evet çok güzel oynamış. Ufak tefek hatalar var. Burnunu biraz büyük yapmışlar. O kadar büyük burunlu değildi. Normal bir burnu vardı. Burnunun üzerinde hafif bir kavis vardı, araba kazasından sonra öyle oldu. Çok abartılı yapmışlar, onu da düzeltiyorlar” diye konuştu.