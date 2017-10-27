Muhtemel Kadrolar

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GENÇLERBİRLİĞİ Hopf- Ahmet Oğuz, Palitsvich, Ndiaye, Uğur, Scekic, Zeki, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Vedat SAKAT: Nihat, Milinkovic, Halil İbrahim CEZALI:Yok BİLET FİYATLARI: 1

27 Ekim 2017 16:29

GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf- Ahmet Oğuz, Palitsvich, Ndiaye, Uğur, Scekic, Zeki, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Vedat
SAKAT: Nihat, Milinkovic, Halil İbrahim
CEZALI:Yok
BİLET FİYATLARI:
1. Kategori 22 TL
2. Kategori 16,50 TL
3. Kategori 16,50 TL
Misafir 16,50 TL

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
1. Kategori 20 TL
2. Kategori 15 TL
Misafir 20 TL

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BEŞİKTAŞ
Fabri- Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
SAKAT: Yok
CEZALI: Caner Erkin

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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Ömer, Caner, Mustafa, Lopes, Sissoko, Soner, Serginho, Onur, Larsson, Henrique
SAKAT: Olcan
CEZALI: Yok

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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Yalçın, Perreira, Murat Yıldırım, Khalid, Barazite, Sadık, Adem, Cissokho, Chebake, Rahman
SAKAT: Azubuike, Aytaç
CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR
Remy- Gassama, Fofana, Welinton, Nsakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Vagner, Fernandes
SAKAT: Mbilla Etame, Maniatis
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
VIP: 250 TL
Maraton ve Kapalı: 100 TL
Kale Arkası: 60 TL
Misafir: 78 TL

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GENÇLERBİRLİĞİ Hopf Ahmet Oğuz Palitsvich Ndiaye Uğur Scekic Zeki AhmetKhalili Serdar Vedat SAKAT Nihat Milinkovic HalilFİYATLARI 1 KategoriTL 2 KategoriTL 3 KategoriTL MisafirTL MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Volkan Caiçara Attamah

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