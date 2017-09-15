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Muhtemel Kadrolar

KARDEMİR KARABÜKSPOR Rybka- Kerim, Dany, Barış, Papp, Torje, Poko, Ceyhun, Tanase, Grozav, Seleznov SAKAT: Serdar Deliktaş CEZALI: Yok ----------------------------------------------- BURSASPOR Harun Tekin- Barış, Ekong, Titi, Aziz Behich, Badu, Agu, Del

15 Eylül 2017 17:31

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Kerim, Dany, Barış, Papp, Torje, Poko, Ceyhun, Tanase, Grozav, Seleznov
SAKAT: Serdar Deliktaş
CEZALI: Yok

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BURSASPOR
Harun Tekin- Barış, Ekong, Titi, Aziz Behich, Badu, Agu, Delarge, Ekoko, Batalla, Stancu
SAKAT: Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım
CEZALI: Yok

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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Yalçın, Mina, İssam, Cissokho, Aytaç, Azubuike, Eren, Dia, Barazite, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
1\'nci Kategori 15 TL, 2\'nci Kategori 10 TL, 3\'ncu Kategori 5 TL, Misafir Takım 7,5 TL

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KASIMPAŞA
Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel, Ben Youssef (Omeruo), Olivier Veigneau, Sadiku, Pavelka, Murillo, Neumayr, Trezeguet, Eduok
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Lopes, Mustafa, Caner, Barbosa, Eray, Sissoko, Olcan, Soner, Ömer, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
1\'inci kategori 20, 2\'inci kategori 15, 3\'üncü kategori 11, misafir tribünü: 10 TL

-----------------------------------------------

GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Garry Rodrigues, Ndiaye, Fernando, Tolga, Belhanda, Gomis
SAKAT: Martin Linnes
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
Kategori 1-350 TL
Kategori 2-300 TL
Kategori 3-200 TL
Kategori 4-300 TL
Kategori 5-175 TL
Kategori 6-130 TL
Kategori 7-100 TL
Kategori 8-70 TL
Kategori 9-60 TL
Kategori 10-50 TL
Kategori 11-50 TL (Misafir)
Çocuk tribünü 100 TL

 

 

 

 

 

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