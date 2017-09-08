Muhtemel Kadrolar

KAYSERİSPOR
Muammer- Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Kucher, Badji, Güray, Deniz Türüç, Umut, Stojiljkovic
SAKAT: Yok
CEZALI: Varela
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Efecan, Emre Akbaba, Taha, J. Fernandes, Mbilla, Vagner Love
SAKAT: Isaac Sackey
CEZALI: Yok
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Moke, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Malick Evouna
CEZALI: Ali Turan
SAKAT: Traore
NOT: 5 maç cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor (Cezanın ikinci maçı)
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Rybka- Kerim, Dany, Barış, Papp, İlhan, Poko, Ceyhun, Torje, Tanase, Yatabare
SAKAT: Traore, Serdar
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
Kale arkası: 60 TL, Maraton: 90 TL, Kapalı: 150 TL
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet- Rıdvan, Djakov, Byarsmyr, Elderson, Leandrinho, Hakan, Auremir, Emre, Cyriac Gohi, Kone
CEZALI: Yok
SAKAT: John Boye
BİLET FİYATLARI: Vip 1\'inci Kategori Alt ve Üst: 40 TL, Maraton Tribün 3\'üncü Kategöri Alt ve Üst: 15 TL, Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Tribün 4\'üncü Kategori Alt ve Üst: 5 TL, Kuzey Tribün Kale Arkası 2\'inci Kategori Alt: 20 TL, Misafir Takım Kuzey Tribün Üst: 20 TL
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