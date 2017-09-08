Muhtemel Kadrolar

KAYSERİSPOR

Muammer- Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Kucher, Badji, Güray, Deniz Türüç, Umut, Stojiljkovic

SAKAT: Yok

CEZALI: Varela

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Gassama, Welinton, Tzavellas, N\'Sakala, Efecan, Emre Akbaba, Taha, J. Fernandes, Mbilla, Vagner Love

SAKAT: Isaac Sackey

CEZALI: Yok

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ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Moke, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Malick Evouna

CEZALI: Ali Turan

SAKAT: Traore

NOT: 5 maç cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor (Cezanın ikinci maçı)

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KARDEMİR KARABÜKSPOR

Rybka- Kerim, Dany, Barış, Papp, İlhan, Poko, Ceyhun, Torje, Tanase, Yatabare

SAKAT: Traore, Serdar

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:

Kale arkası: 60 TL, Maraton: 90 TL, Kapalı: 150 TL

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DEMİR GRUP SİVASSPOR

Rochet- Rıdvan, Djakov, Byarsmyr, Elderson, Leandrinho, Hakan, Auremir, Emre, Cyriac Gohi, Kone

CEZALI: Yok

SAKAT: John Boye

BİLET FİYATLARI: Vip 1\'inci Kategori Alt ve Üst: 40 TL, Maraton Tribün 3\'üncü Kategöri Alt ve Üst: 15 TL, Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Tribün 4\'üncü Kategori Alt ve Üst: 5 TL, Kuzey Tribün Kale Arkası 2\'inci Kategori Alt: 20 TL, Misafir Takım Kuzey Tribün Üst: 20 TL

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