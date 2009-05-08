Muhtarlık kavgası barışla sonuçlandı

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Işıkpınar köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan, 30 kişinin yaralandığı kavgaya karışan iki aile barıştırıldı.



Yerel seçimlerde muhtarlık yüzünden kavga eden Buldan ve Çiftçi aileleri, Kaymakam Üzeyir Aziz Özeren ve köylülerin girişimiyle barıştı.



Köy meydanında kurulan çadırda toplanan iki ailenin üyeleri adına, ailelerin ileri gelenleri kucaklaştı.



Daha sonra kesilen kurbanlardan yemek yapılarak vatandaşlara ikram edildi.



Yemeğin ardından Gürpınar Müftüsü Selahattin Bozkurt, çadırda vatandaşlarla dua etti.



Barış yemeğinde konuşan Kaymakam Özeren, seçimler sırasında iki aile arasında istenmeyen olaylar yaşandığını belirterek, her iki ailenin hoşgörüsü sayesinde bugün mutlu sona ulaştıklarını söyledi.



Kötülüğün ve kavganın hiç kimseye yarar sağlamayacağını bildiren Özeren, "Ülkemizde son günlerde yaşanan üzüntülü olayın tekrarlanmaması için kavgalı iki aileyi barıştırdık. Bugün herkesin istediği barış ve sükunet ortamını sağladık. Barışa katkısı bulunan her iki ailenin ileri gelenlerine ve barış olması için emek veren köy halkına teşekkür ediyorum" dedi.



Gürpınar Belediye Başkanı Fuat Atan ise Mardin'de meydana gelen olayın tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediğini ifade ederek, "Çiftçi ve Buldan ailesinin de aralarındaki kavgayı dindirerek üzücü olayların yaşanmasına engel olmaları herkesi mutlu etmiştir" dedi.



Çocuklar mutluydu



Barış yemeğine katılan iki ailenin çocuklarının ve gençlerinin yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.



Çocuklardan 8 yaşındaki Yusuf Çiftçi, kavgadan sonra köyde korkarak gezdiklerini belirterek, "Artık barış oldu. Köyde rahat gezebileceğiz, sokaklarda rahat oynayabileceğiz, korkmayacağız. Mardin'deki olayda da kavga vardı. En sonunda 44 kişi öldü. Biz artık barıştık. Barışmak çok güzel" diye konuştu.

