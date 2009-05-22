Muhtarlık için durmadan çocuk yapıyorlar

Van'da bir mezraada yaşayan köylüler, muhtarlık olabilmek için yasada gerekli 501 sayısına ulaşmak amacıyla çocuk sayısını artırmaktan başka çözüm bulamadı. Şu anda 370 nüfusa sahip köyün 131 çocuğa daha ihtiyacı var.



Van'ın Gürpınar ilçesi Örmeli köyü Karakaş mezraasında yaşayan vatandaşlar, yıllardır köy olabilme mücadelesi veriyor. Muhtarlığın kendilerine 10 kilometre uzak olmasından dolayı, başta ikamet belgesi almak gibi resmi belgeleri sağlamada sıkıntı yaşayan mezraa halkı, köylere sağlanan yol, su, elektrik gibi hizmetlerden de yararlanamıyor.



Köye dönüşerek sıkıntılardan kurtulmayı amaçlayan 30 haneli 370 nüfusa sahip Karakaş mezraası sakinlerinin önündeki en önemli engel ise, muhtarlık olabilmeleri için gereken 501 nüfus. Komşu köy ve mezraalardan kendilerine göçü sağlayamayan halk, hayvanlarına bakan çobanı dahi mezraaya yerleşmeye ikna edemedi. Çaresiz kalan mezraa halkı, son çareyi, çocuk yaparak nüfusu artırmada buldu.



Mezraa halkından Mehmet Sertdur muhtarlık olmadıkları için mezraalarının çok büyük sıkıntıları olduğunu belirterek, köylere sağlanan yol, su, elektrik hizmetlerinden faydalanmak için köy olmak istediklerini söyledi.



Mezraada şuan 370 nüfusa ulaştıklarını belirten Sertdur şunları söyledi:



“Kaymakamlığa müracaatta bulunduk. 'Nüfusunuz az, sayınızın 501 olması gerekir' dediler. Nüfusumuz o kadar değil, zaten benim 11 çocuğum var. Bu rakama ulaşmak için de yeni çocuklara ihtiyaç var. Zaten ekonomik durumumuz iyi değil, ama mecbur gayret göstereceğiz. Başka mezraalardan da ailelere bizim mezraaya yerleşmelerini önerdik, kabul etmediler. Hatta bizim mezraanın çobanı dahi ailesini mezraaya getirmiyor, toprağını bırakmamak için.”



Nüfusa katkı için hemen evlenecek



İsmet Sarısaç da, köy olmak için iki kez kaymakamlığa başvurduklarını belirterek, bir türlü köy olamadıklarını söyledi.



Kendilerinden 501 nüfusun istendiğini belirten Sarısaç, “zaten nüfusumuz kalabalık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz o rakama ulaşmaya çalışıyoruz ama hepimizin çocuğu çok. O rakama ancak 20 yıl sonra ulaşırız.



Muhtarı seçim olduktan sonra görmüyoruz,muhtar kendi köyünde duruyor,biz çok uzakta bir mezraa olduğumuzdan ne geliyor ne gidiyor.”



Askerden yeni gelen Abdurrahman Sertdur, köy olmak isteyen büyüklerine yardım etmek için biran önce evleneceğini dile getirirken, Kerim Yaral da, 12 çocuğu olduğunu, yetkililerden muhtarlık olmak için yardım istediklerini belirtti.



Kaymakamlık yetkilileri ise kendilerine başvuran mezraaları hemen köy yapamadıklarını belirterek, bir yerleşim yerinin köy olabilmesi için, nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının başvuru yapması, muhtarlıktan 2 kilometre uzaklıkta olması, nüfusunun 501'i geçmesi gibi çeşitli şartlar bulunduğunu dile getirdiler.



