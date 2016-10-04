Muhtarlık binası bombalandı, TV tamircisinde hizmete başladı

Diyarbakır'da çatışmalara yenik düşen tarihi kent yaralarını sarmaya çalışırken, geride ölüm, yıkım, göç, ekonomik çöküşün yanı sıra dram yüklü hikâyeler de bıraktı. 4 dönemdir Sur'un Ziya Gökalp Mahallesi'nde muhtarlık yapan Muhsin Sanay'ın hikâyesi de en değme senaryolara taş çıkartacak türden.

Hendeklerin kazıldığı ve sokağa çıkma yasakları ile çatışmaların yaşandığı mahallesinde Sanay'ın muhtarlık binası da yerle bir oldu. 5 ay boyunca seyyar muhtarlık yapan, çantasında mührü, makas, zımba ve nüfus kağıdı örnekleriyle gezen Muhsin Sanay, 8 bin nüfuslu seçmenleri için sokak sokak gezdi. Önce hasar gören yapılar için seferber oldu sonra seyyar muhtarlıktan kurtulmak için çözüm arayışına girdi. Valilik, kaymakamlık, belediye ve vekillerin kapısını çalan Sanay, bir sonuç alamayınca çözümü eski mesleği olan TV tamirciliği dükkanı açıp içinde muhtarlık faaliyetlerini yapmaya başladı.

Bir yandan TV'leri ve elektronik eşyaları tamir eden Muhsin Sanay, mahalle halkının kendisine daha kolay ulaşması için camekana da Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarlığı tabelasını astı. T24'e konuşan Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay, şunları söyledi:

"Sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar nedeniyle 5 ay boyunca hizmetleri sağlıklı bir şekilde yapamadım. Seyyar şeklinde yapmaya çalışıyordum. Muhtarlık binam yerle bir oldu. Halk perişan oldu. Fakirlik arttı. Elde, avuçta ne varsa hepsini tükettik. Muhtarlık maaşı da yetmeyince bu dükkânı açmaya karar verdim. Bir yandan elektronik eşyaları tamir ediyorum diğer yandan da muhtarlık hizmetini yürütmeye çalışıyorum. Tek arzum bir an evvel bir muhtarlık binasına kavuşmasıdır."