Muhtarlığı atölyeye çevirip, kadınlara iş imkanı sağladı

Nermin UÇTU- Kamil AKYOL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın halı dokumacılığıyla ünlü ilçesi Demirci\'de, Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Hatice Akın, hemcinslerine istihdam sağladı. Muhtarlığa ait 30 metrekarelik binayı tadilattan geçiren Akın, halı dokuyan kadınları bir araya getirdi. halı firmasıyla da anlaşan Akın\'ın sayesinde, 15 kadın işe kavuştu.

Demirci\'de halı ustası kadınlar için harekete geçen Mithatpaşa Mahallesi\'nin 8 yıllık muhtarı, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Hatice Akın, hemcinslerine istihdam sağladı. Akın, üç yıl önce kadınların işyeri sorununa çare bulmak için arayışa girdi. Muhtarlığa ait 30 metrekarelik binayı tadilattan geçiren Akın, daha önce evlerinde halı dokuyan kadınları bir araya getirdi. Halı firmasıyla da anlaşan Akın\'ın sayesinde, 15 kadın işe kavuştu.

Kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergileyen Hatice Akın, \"3 yıl önce mahallemizin muhtarlığına ait binayı cami cemaati kullanıyordu. Ben burayı kadınlara geçim kaynağı sağlayacak atölyeye çevirdim. Yıllardır zaten bunu yapmayı düşünüyordum. Daha önce kadınlar mahalle aralarındaki evlerinde halı dokuyor ve komşuları rahatsız oluyordu. Şimdi 15 kadın burada 4 tezgahta halı dokuYor. Halı firması ile anlaşmaları da yaptık\" dedi.

Kadınların kurulan atölyede çalışmaya başladıklarında rahat ettiklerini söyleyen Akın, atölye yakınındaki marketinde, muhtarlık işlerini yürüttüğünü söyledi. Kadınların para kazanmasına öncülük etmekten dolayı çok mutlu olduğu ifade eden Akın, bir halının 4 kadın tarafından yaklaşık 2.5 ayda dokunduğunu ve yaklaşık 6 bin liraya satıldığını aktardı.

Halı atölyesinde çalışan 49 yaşındaki Güler Ünlü ise daha önce halıları evlerinde dokumaya çalıştıklarını ancak zorluk yaşadıklarını anlattı. Atölyede hem para kazandıklarını hem de bir araya geldiklerini ifade eden Ünlü, sabah 08.00\'den öğlen 14.00\'e kadar dokuma yaptıklarını söyledi.



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