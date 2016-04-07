Muhtarlardan Leman'a suç duyurusu: Karikatürdeki muhtar Abdullah Öcalan'a benziyor

İstanbul’da bir grup muhtar, Leman Dergisi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir muhtarla selfie çekildiğini gösteren karikatürü nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Karikatürdeki muhtarın Abdullah Öcalan’a benzetildiğini iddia eden muhtarlar, derginin sorumlularından özür beklediklerini ifade etti. Erdoğan’a da seslenen muhtarlarla selfie çekinme teklifinde bulundu. Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandıkları MİT TIR’ları davasını izlemeye gelen İngiltere Başkonsolosu’nun Dündar’la selfie çektirmesini eleştirmesinin ardından, Erdoğan’ın bir muhtarla selfie çektiğini gösteren bir karikatürü kapağına taşımıştı.

Bakırköy Adliyesi’ne gelen İstanbul Muhtarlar Dayanışma Derneği (İMDD) üyesi bir grup muhtar, suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan derneğin başkanı Selami Aykut, Leman Dergisi’ni hedef aldı.

Aykut, “30 Mart 2016 tarihli 2016/14 Sayılı Leman Dergisi’nde yayımlanan karikatür, kapak ve manşette görüldüğü üzere muhtarlık camiasına yapılmış olan ve halen ülkemizde ve dünyada açıkça bilinen PKK terör örgütünün elebaşısına benzetilmek sureti ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile birlikte, güya çekilmiş olan bir ‘selfie’karikatürize edilerek çizilmiştir.” dedi.

Dergi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Aykut, ayrıca tazminat davası açacaklarını da belirtti.