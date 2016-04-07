T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhtarlardan Leman'a suç duyurusu: Karikatürdeki muhtar Abdullah Öcalan'a benziyor

İMDD Başkanı Selami Aykut, ayrıca tazminat davası açacaklarını da belirtti

07 Nisan 2016 16:22

İstanbul’da bir grup muhtar, Leman Dergisi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir muhtarla selfie çekildiğini gösteren karikatürü nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Karikatürdeki muhtarın Abdullah Öcalan’a benzetildiğini iddia eden muhtarlar, derginin sorumlularından özür beklediklerini ifade etti. Erdoğan’a da seslenen muhtarlarla selfie çekinme teklifinde bulundu. Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandıkları MİT TIR’ları davasını izlemeye gelen İngiltere Başkonsolosu’nun Dündar’la selfie çektirmesini eleştirmesinin ardından, Erdoğan’ın bir muhtarla selfie çektiğini gösteren bir karikatürü kapağına taşımıştı. 

Bakırköy Adliyesi’ne gelen İstanbul Muhtarlar Dayanışma Derneği (İMDD) üyesi bir grup muhtar, suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan derneğin başkanı Selami Aykut, Leman Dergisi’ni hedef aldı.

Aykut, “30 Mart 2016 tarihli 2016/14 Sayılı Leman Dergisi’nde yayımlanan karikatür, kapak ve manşette görüldüğü üzere muhtarlık camiasına yapılmış olan ve halen ülkemizde ve dünyada açıkça bilinen PKK terör örgütünün elebaşısına benzetilmek sureti ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile birlikte, güya çekilmiş olan bir ‘selfie’karikatürize edilerek çizilmiştir.” dedi.

Dergi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Aykut, ayrıca tazminat davası açacaklarını da belirtti.

ETİKETLER

lemanmuhtarkonsoloscumhurbaşkanı erdoğanimdd selami aykutcan dündarerdem gül

İlgili Haberler

Leman'dan Erdoğan'a: Derdimiz muhtarlarla değil, keyfimizin kahyasıyla

Erdoğan, mizah dergisini 'muhtarları küçümsemek' ve 'konsolosçuluk' ile suçlamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24