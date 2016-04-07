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Leman'dan Erdoğan'a: Derdimiz muhtarlarla değil, keyfimizin kahyasıyla

Erdoğan, mizah dergisini 'muhtarları küçümsemek' ve 'konsolosçuluk' ile suçlamıştı

07 Nisan 2016 00:50

Can Dündar ve Erdem Gül’e destek için adliyeye gelen ve fotoğraf çektiren konsoloslara “Siz kimsiniz ya. Bir de adliyede yanak yanağa fotoğraf çektirmişler” diye çıkışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün de o konuşmasını kapağında hicveden Leman Dergisi’ne tepki gösterdi. Leman Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, “Bizim derdimiz mahallenin muhtarlarıyla değil, keyfimizin kahyasıyla" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 23. Muhtarlar Toplantısında konuşan Erdoğan, "Biliyorsunuz bir konsolosun, casusluktan yargılanan bir gazeteciyle fotoğraf ektirdiğini eleştirmiştim. Bir mizah dergisi, benim muhtarlarla çektirdiğim fotoğrafı kapağına taşımış, 'Biz konsoloslarla, sen ancak muhtarlarla fotoğraf çektirirsin' demişler. Benim yanım zaten muhtarların yanı, siz o konsolosların yanında' diye konuşmuştu.

Kapağında Erdoğan ile bir muhtarın yanak yanağa olduğu bir karikatürle çıkan dergiyi, ‘muhtarları küçümsemek’ ve ‘konsolosçuluk’ ile suçlayan Erdoğan’a Leman dergisinden yanıt geldi.

Bahsi geçen Leman kapağıAkgün, “Bizim derdimiz mahallenin muhtarlarıyla değil, keyfimizin kahyasıyla. Yani nasıl yaşayacağımızı, nasıl öleceğimizi, ne zaman susacağımızı ve ne kadar mizah yapacağımızı emretmeye çalışan keyfimizin kahyasıyla” dedi.

Akgün, şunları söyledi:

“Komik olan muhtarların varlığı değil ki, komik olan Cumhurbaşkanı’nın sürekli olarak muhtarları ayağına çağırıp, onlar üzerinden BM’ye, İklim Zirvesi’ne, vs, posta koymasıdır. Yani bu durumun kendisi komik. Mesela Birleşmiş Milletler, dünyadaki tüm ilçe belediyelerinin başkan yardımcılarını toplayıp, insansız hava araçları lobisinden falan bahsetseydi, bu tabloya ancak denk düşerdi.

"Kendisinin halkçı, bizim elit olmamız komik olmuş. Yahu bin küsur odalı sarayda oturup, muhtarları ayağına çağıran biz değiliz ki. Biz muhtara ikametgah almak için gidip çay höpürdetiyoruz burada. Biz diyoruz ki dünyaya posta koymak için muhtarlarımızı yorma, biz burada ikametgah ilmühaberi için sırada bekliyoruz, kuyruk uzuyorsonra.”

Tayyip Erdoğan’ın “Bunlarınki, Aşık Veysel’i kasketli olduğu için Ankara'ya sokmayan zihniyettir” sözlerini de eleştiren Akgün, açıklamasını Aşık Veysel’in dörtlüğüyle noktaladı:


“Aldanma cahilin kuru lafına

Kültürsüz insanın külü yalandır

Hükmetse dünyanın her tarafına

Arzusu, hedefi, yolu yalandır”

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