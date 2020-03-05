T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhtarlardan CHP'li Özkoç'a : Reise uzanan dili keser, kalkan kolu kırarız

05 Mart 2020 17:22

Adıyaman'da muhtarlar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış fotoğrafının bulunduğu pankarta 'Reise uzanan dili keser, kalkan kolu kırarız' tehdidini yazdı. Muhtarlar daha sonra pankartı kesip yaktılar. 

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz, alçak, hain' sözlerine gönderme yaparak aynı ifadeleri kullanan Özkoç'u protesto etti.

Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda başkomutan olduğunu söyleyerek, "Başkomutanımıza yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmaktadır. Cephedeki ordumuzun moralini bozmanın hiçbir anlamı yoktur. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret, tüm vatandaşlara yapılmıştır. Engin Özkoç'a yapmış oldukları hakaretleri iade ediyoruz" dedi. (DHA)

ETİKETLER

muhtarlardan özkoça tehditengin özkoçcumhurbaşkanı erdoğanabdülkadir geylani taşadıyamanAdıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24