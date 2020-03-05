Muhtarlardan CHP'li Özkoç'a : Reise uzanan dili keser, kalkan kolu kırarız

Adıyaman'da muhtarlar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un üzeri çarpı işaretiyle kapatılmış fotoğrafının bulunduğu pankarta 'Reise uzanan dili keser, kalkan kolu kırarız' tehdidini yazdı. Muhtarlar daha sonra pankartı kesip yaktılar.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz, alçak, hain' sözlerine gönderme yaparak aynı ifadeleri kullanan Özkoç'u protesto etti.

Dernek başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda başkomutan olduğunu söyleyerek, "Başkomutanımıza yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmaktadır. Cephedeki ordumuzun moralini bozmanın hiçbir anlamı yoktur. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret, tüm vatandaşlara yapılmıştır. Engin Özkoç'a yapmış oldukları hakaretleri iade ediyoruz" dedi. (DHA)