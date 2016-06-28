Muhtarlara, il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisi geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında İçişleri Bakanlığı’nda yeni düzenlemeler olduğunu belirterek, muhtarlara, il ve ilçe müftülerine evlendirme yetkisinin verileceğini söyledi. AKP’nin her alanda çözüm ürettiğine değinen Yıldırım, vatandaşların mahkeme kararı olmadan adını ve soyadını değiştirebileceğini belirtti.

Yıldırım’ın muhtarlar ile il ve ilçe müftülüklerine verileceğini duyurduğu evlendirme işlemlerine ilişkin ilk adım, geçen yıl büyük tartışmalara sebep olan İç Güvenlik Paketi’nde atılmıştı. Paketin 75. maddesiyle büyükşehir statüsünde olan illerde mahalle muhtarlarına verilen yetkiyi düzenlendi.

O maddede yer alan düzenleme şöyle:

“6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belde ve köyken mahalleye dönüştürülen mahalle muhtarlıklarına evlendirme memurluğu yetki ve görevi verebilir.”

"Adınızı soyadınızı mahkeme kararı olmadan değiştirebileceksiniz"

Binali Yıldırım’ın İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin sözleri şöyle:

"AK Parti hayatın her alanında ne ihtiyaç varsa çözüm üreten bir parti olmaya devam etti. Birinci müjdemiz, İçişleri’nde vatandaşlık hizmetlerinde devrim gibi düzenlemeler geliyor. Yapılan düzenlemelerle evlenme, ölüm gibi nüfus olaylarında nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmayacak. Vatandaş bundan böyle mahkeme kararı olmadan, yanlış yazılımda olan adlarını değiştirecek. Soyadınızı beğenmiyorsunuz, değiştireceksiniz. Adınız hoşunuza gitmiyor, düzelteceksiniz. Muhtarlar ile il ve ilçe müftüleri evlendirme işlemlerini gerçekleştirebilecek artık."