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Muhtarlar, Trump’ın Kudüs kararını turp ısırarak protesto etti

Protestoda kullanılan turpların üzerine "Trump" yazıldı

11 Aralık 2017 21:09

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki muhtarlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını turp ısırarak protesto etti. ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesine tepki için Kumluca Muhtarlar Derneği binası önünde bir araya gelen muhtarlar, Türkiye ve Filistin bayrakları eşliğinde basın açıklaması yaptı. 

"İslam aleminin Mekke ve Medine'den sonra en mukaddes şehri olan Kudüs, tüm Müslümanların olduğu gibi ecdadımızdan bize miras kalmıştır” diyen Dernek Başkanı Mustafa Tüfekçi, muhtarlar adına okuduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Kudüs, sadece Filistin halkının değil, bütün Müslümanların onuru ve namusudur. 9 Aralık 1917'de sömürge güçlerinin başı olan İngilizler tarafından işgal edilen Kudüs 100 yıldır huzura ve barışa muhtaçtır. Çünkü batılılarda İslam'ın hoşgörü anlayışı yoktur. Siyonizmin uşaklığını yapmaktadırlar. Aziz milletimiz şunu da asla unutmamalıdır. 1917 yılında Kudüs'ü işgalden yaklaşık 11 ay sonra Haçlılar tarafından 30 Ekim 1918'de İstanbul işgal edilmiştir. Kudüs'ün işgalinden sonra sıra Anadolu topraklarının Yahudi siyonistlerinin ve batı emperyalizmin işgaline gelmeyeceğinin garantisi olmadığı açıktır. Kudüs'ün düşmesi Anadolu'nun düşmesi demektir.”

ABD Başkanı’nın adıyla isim benzerliği bulunması sebebiyle protestolarında “turp” da kullanan muhtarlar, açıklamanın ardından “Trump” yazılı turpları ısırdı. (DHA)

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