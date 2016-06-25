Muhtarlar, o sözleri için Erol Evgin’i kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar ne cins adamlar. Sen sanatçı olsan ne olur" çıkışının ardından Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şubesi yönetimi sanatçı Erol Evgin’i kınadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dernek Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulu üyeleri adına yapılan açıklamada, sanatçı Erol Evgin'in bir gazeteye vermiş olduğu röportajdaki sözleri hatırlatıldı. Dernek Başkanı Eren, "Sanatçı olarak bildiğimiz halkın hür iradesine saygı duyduğuna inandığımız sanatçıların son zamanlarda kendilerini milletin üstünde görmesi, seçilmişler ile millet arasında ayırım yapması, bilinçaltına yerleşmiş tepeden bakma zihniyetinin hala var olduğu biz muhtarları ve sizlere saygı duyan milletimizi derinden yaralamıştır" şeklinde konuştu.

Erol Evgin yaptığı açıklamada, 'Parmak basanla, 3 üniversite bitirenin birer oy hakkı olması adaletli mi?' demişti.