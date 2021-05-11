Muhtarlar kolluk kuvvetleri için bilgi ve veri toplayacak

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yasa teklifinde muhtarların görevleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı. Muhtarlara huzur ve güvenin sağlanması için kolluk kuvvetleri yardım etmek ve bu konularda mülki amire bildirimde bulunma görevi resmen veriliyor.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 442 Sayılı Köy Kanunu’nu değiştiren ve yeni hükümler ekleyen taslağa göre, “Muhtarın göreceği devlet işleri” arasında yer alan “Dirlik ve düzenliği korumak” görevi şöyle düzenleniyor: “Köyde huzur ve kamu düzeninin sağlanmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, gerektiğinde bu kamu idarelerince köy hakkında talep edilen bilgi ve verilerin toplanmasına yardımcı olmak.”

Taslakta muhtarlar için “Mahallin mülki amirince kendisine verilen görevleri yapmak” şeklinde istenildiği gibi kullanılabilecek yeni bir görev tanımı daha yer aldı.

Taslağa göre, 2021 rakamları ile aylık 2 bin 430 TL olan muhtar ödeneğinin yanı sıra muhtarlıklara merkezî yönetim bütçesinden yılda iki ödenek daha yardım yapılacak. Cumhurbaşkanı, mart ve eylül aylarında mahalle ve köy hesabına aktarılacak bu yardımları iki katına kadar artırabilecek.

Kadın muhtarlara doğum izni

Taslağın yasalaşması durumunda muhtarlar il genel meclisi ve belediye meclis toplantılarına katılıp bu toplantılarda yöresinin sorunları hakkında konuşma yapabilecek.

Yıllık 30 gün izin kullanmasına olanak sağlanacak muhtarlar, görev yaptıkları sürede şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Kadın muhtarlar 8‘i doğum öncesi, 8’i de doğum sonrası olmak üzere 16 hafta süreyle ödeneği kesilmeden doğum iznine ayrılabilecek. 6 aya kadar da ödeneksiz analık izni kullanabilecek.