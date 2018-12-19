Muhtarlar Federasyonu Başkanı: Ankara'da muhtar aday sayısı rekora koşuyor

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da 31 Mart yerel seçimler öncesi kentin dört bir yanı muhtar adaylarının afişleri ile doldu. Türkiye Muhtarlar Federasyonu, Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların sosyal haklarında iyileşme olduğunu, bu seçimde aday sayısında yoğunluk yaşandığını belirterek, \"Hakikaten söylüyorum, bu seçimde büyük rekora doğru gidiyoruz\" dedi.

​Ankara\'da siyasi partiler, yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylar açıklanırken, kentin dört bir yanında muhtar adaylarının afişleri yer almaya başladı. 31 Mart yerel seçimleri için muhtar adayı olan kişiler, şimdiden çalışmalarına başladı. Muhtar adayları, sloganları ve resimlerinin bulunduğu afişleri, mahallelerinin farklı noktalarına astı. Afişlerde, \'Ben değil, mahallem kazanacak\', \'Kaybedecek zamanımız yok\', \'Değişim zamanı\' gibi sloganlar yer aldı.

\'MUHTARLIK CAZİP HALE GELDİ\'

Türkiye Muhtarlar Federasyonu, Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal, bu seçimde muhtar adayı sayısında yoğunluk olduğunu söyledi. Muhtarların sosyal hakları ile ilgili olarak uzun yıllardır uğraş verdiklerini ifade eden Özünal, \"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizim sesimize kulak verdi. Kulak verdiği için de cazip hale geldi muhtarlıklar. Çünkü devlet bunun Bağ-Kur primini karşılıyor, özlük hakları ile ilgili ödeneği güzel oldu. Bana gecenin geç saatlerinde dahi telefon geliyor. Çok güzel bir iştah var. Çok güzel bir çalışma olacağını ben düşünüyorum\" dedi.

Kadınların adaylık konusunda daha çok istekli olduğunu belirten Özünal, \"Tabii, kadınların olduğu yerde her şey daha derli toplu, disiplinli olur. Ben Ankara\'da rekor bir sayı bekliyorum, bana açılan telefonlardan biliyorum. Hatta soruyorlar, \'Kaç azamız olsun?\' diye. Hakikaten söylüyorum, bu seçimde büyük rekora doğru gidiyoruz\" diye konuştu.

\'BİRÇOK HAKLARA SAHİP OLDUK\'

Çankaya Korkutreis Mahallesi Muhtarı Hülya Altun, üçüncü dönem için yeniden aday olduğunu söyledi. Kadın muhtar sayısının çoğalmasını isteyen Altun, şöyle konuştu:

\"Ama kadınlardan bir tek isteğim var; erkeklerin karşısına aday olsunlar. Kadın, kadının karşısına aday olmasın. Daha önce muhtarlarımızın özlük hakları iyileştirilmemişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde birçok haklara sahip olduk. Şartlarımızın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben ilk muhtar olduğumda 190 lira ödenekle başladık. Sosyal güvencemiz yoktu. Şu anda bin 700 lira ödeneğimiz var. Bağ-Kur\'umuz da devlet tarafından ödeniyor. Bu şartlarda tabii ki muhtarlık daha güzelleşmeye başladı. Bunlardan dolayı erkek muhtar adayları da var, kadın adaylar da var. Ama ben kadın adayları muhtarlığa daha çok yakıştırıyorum.\"

Çankaya Gökkuşağı Mahalle Muhtar Adayı Zafer Yaşar da 15 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyledi. Mahallede bulunan camide dernek başkanı olarak görev yaptığını kaydeden Yaşar, \"Camide yapılan hizmetleri gören vatandaşlar benim muhtar adayı olmam için ısrar ettiler. Ben de ısrar üzerine muhtar adayı oldum. Bizim mahallemizde muhtarımız sağlık sorunları nedeniyle aday olmayacağını açıklayınca, çok sayıda aday çıktı\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI