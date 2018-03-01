T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhtarın kullandığı tomruk yüklü traktör uçuruma yuvarlandı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ormanlık alanda kontrolden çıkan tomruk yüklü traktör, uçuruma yuvarlandı

01 Mart 2018 20:47

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Kurucaşile ilçesinde, ormanlık alanda kontrolden çıkan tomruk yüklü traktör, uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Paşalılar köyünün muhtarı Tahir Yalçın (43) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Kurucaşile Paşalılar köyü Genek mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Paşalılar köyünün muhtarı Tahir Yalçın yönetimindeki tomruk yüklü traktör, kontrolden çıkarak, uçuruma yuvarlandı. Kazada muhtar Yalçın, yaralanırken, çevredekiler, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köyde kar temizleme çalışması yapan Bartın İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine olay yerine gelerek, muhtarı traktörden çıkardı. Sağlık görevlileri, özel idare ekipleri ve köylüler tarafından ambulansa taşınan Tahir Yalçın, Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARKURUCAŞİLE Bartın DHABARTIN KurucaşileKazadaPaşalılarTahir YalçınKazaKurucaşile PaşalılarGenekBartınSağlıkTahir Yalçın Bartın Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24