-MUHTARIN İLGİNÇ PROTESTOSU ANTALYA (A.A) - 20.04.2011 - Antalya'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle sokakları sular altında kalan Etiler Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, bu durumu su dolu sokaklarda botla tur atarak ve balık avlayarak protesto etti. Etiler Mahallesi 838 ve 842 sokak girişlerinin sular altında kalmasını protesto eden Etiler Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, kiraladığı şişme botla su dolu sokaklarda tur attı. Balık avlayan muhtarın oltasına ise plakalar takıldı. Geçen yıllarda Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmur suları ile dolan cadde ve sokakların sularının boşaltılması için başvuruda bulunduklarını ifade eden muhtar Mehmet Öztürk, ''İki yıldır bu sorunun çözülmesi için yardım talebinde bulunuyoruz. Her yağmur yağdığında burası adeta göle dönüyor. Hem mahalle sakinleri hem de yolu kullanan sürücüler yağmurlu günlerde büyük sıkıntı yaşıyorlar'' dedi. Bugün aralıksız yağan yağmur nedeniyle protesto yapmaya karar verdiğini ifade eden Öztürk, ''Belediye yetkililerimiz bize kulaklarını tıkıyorlar. Halkımız her yağmurdan sonra bu çileyi yaşıyor. Antalya'nın göbeğinde sular altında kalıyoruz. Belediye yetkililerimiz bunu neden görmüyorlar'' diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesinin sokakların bakımının Muratpaşa Belediyesine ait olduğunu belirterek çalışma yapmadığını ileri süren Öztürk, ''Yapacakları tek şey drenaj kanalları açarak suyu Kızılırmak Caddesi'ne akıtmak'' dedi. Öztürk, sembolik olarak suya attığı oltaya otomobillerden düşen plakaların takıldığını sözlerine ekledi. Muhtarın eylemine mahalle sakinleri de alkışlarla destek verdi.