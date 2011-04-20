T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MUHTARIN İLGİNÇ PROTESTOSU ANTALYA (A.A)

20 Nisan 2011 22:34

-MUHTARIN İLGİNÇ PROTESTOSU ANTALYA (A.A) - 20.04.2011 - Antalya'da aralıksız yağan yağmur nedeniyle sokakları sular altında kalan Etiler Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, bu durumu su dolu sokaklarda botla tur atarak ve balık avlayarak protesto etti.  Etiler Mahallesi 838 ve 842 sokak girişlerinin sular altında kalmasını protesto eden Etiler Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, kiraladığı şişme botla su dolu sokaklarda tur attı. Balık avlayan muhtarın oltasına ise plakalar takıldı. Geçen yıllarda Antalya Büyükşehir Belediyesinden yağmur suları ile dolan cadde ve sokakların sularının boşaltılması için başvuruda  bulunduklarını ifade eden muhtar Mehmet Öztürk, ''İki yıldır bu sorunun çözülmesi için yardım talebinde bulunuyoruz. Her yağmur yağdığında burası adeta göle dönüyor. Hem mahalle sakinleri hem de yolu kullanan sürücüler yağmurlu günlerde büyük sıkıntı yaşıyorlar'' dedi. Bugün aralıksız yağan yağmur nedeniyle protesto yapmaya karar verdiğini ifade eden Öztürk, ''Belediye yetkililerimiz bize kulaklarını tıkıyorlar. Halkımız her yağmurdan sonra bu çileyi yaşıyor. Antalya'nın göbeğinde sular altında kalıyoruz. Belediye yetkililerimiz bunu neden görmüyorlar'' diye konuştu.  Antalya Büyükşehir Belediyesinin sokakların bakımının Muratpaşa Belediyesine ait olduğunu belirterek çalışma yapmadığını ileri süren Öztürk, ''Yapacakları tek şey drenaj kanalları açarak suyu Kızılırmak Caddesi'ne akıtmak'' dedi.  Öztürk, sembolik olarak suya attığı oltaya otomobillerden düşen plakaların takıldığını sözlerine ekledi. Muhtarın eylemine mahalle sakinleri de alkışlarla destek verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24