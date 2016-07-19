Muhtarı şehit eden cuntacı yüzbaşı öldürüldü

İstanbul Acıbadem’de darbecilere direnen Muhtar Mete Sertbaş’ı vuran ve hastaneye kaldırılmasına mani olan darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir, Özel Harekât polisleri tarafından ölü ele geçirildi.

Askeri darbe planının kurbanlarından biri de İstanbul'da Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş oldu. 2 çocuk babası Sertbaş, darbe girişiminin yaşandığı gece tankların yürüdüğü Acıbadem'de demokrasiye sahip çıkmak için karşısına dikildiği Yüzbaşı Mehmet Karabekir (38) tarafından şehit edildi. Türkiye'nin stratejik kurumlarından Türk Telekom'u ele geçirmek isteyen cuntacı yüzbaşı ve askerleri, özel harekât polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

"Halka sıkın' emri verdi"

Darbecilerin Whatsapp görüşmelerinde 'Mehmet abi' dedikleri yüzbaşı, komuta ettiği tankları Türk Telekom'a doğru yönlendirdi. Yüzbaşı tankın içine geçti. Burada uzun süre çatışma yaşandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un darbecilerle uzun süren müzakeresi sonuç vermedi. Cuntacı yüzbaşı Karabekir, emrindeki askerler teslim olmak isteyince, "Teslim olursanız kafanıza sıkarım" diyerek tehdit etti. Emniyet Müdürü Kurt da askerlere, "Yatırın kafasına sıkın" diyerek yüzbaşıdan kurtulmaları tavsiyesini verdi. Uzun süre yaşanan çatışmanın ardından yüzbaşının tehdidine aldırmayan bir uzman çavuş ile 6 asker duvardan atlayarak polislere teslim oldu. Ardından çatışma devam etti. Whatsapp'tan sürekli olarak diğer darbeci komutanlara, "Halka sıkın, geri durmayın' talimatları veren yüzbaşı, çatışmada yaralandı. Ardından tankla kaçmaya çalışırken Özel Harekât polisleri tarafından öldürülerek ele geçirildi.

"Hayali kültür merkeziydi"

Türk Telekom binasına girerek erişimin engellenmesi için girişimde bulunan darbecilere tepki gösteren muhtar Mete Sertbaş Erzincan'lıydı. İki dönemdir Acıbadem Mahalle Muhtarlığı yapan Sertbaş'ın en büyük hayali, Acıbadem'e park ve bir kültür merkezi yaptırmaktı. Birinci döneminde yolların parke va asfaltlanması ile sağlık merkezi yapılması vaadini gerçekleştiren Sertbaş, ikinci dönemdeki hayalini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e iletmişti.