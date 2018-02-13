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Muhtardan silahlı poz

GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Arapçeşme Mahalle Muhtarı Remzi Kandaz, beline taktığı 3'ü kurusıkı 4 tabancayla poz verdiği fotoğrafını, 'Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da niye vatan için olmasın' notuyla sosyal medya hesabından

13 Şubat 2018 16:10

GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Arapçeşme Mahalle Muhtarı Remzi Kandaz, beline taktığı 3\'ü kurusıkı 4 tabancayla poz verdiği fotoğrafını, \'Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da niye vatan için olmasın\' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Gebze Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Kandaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Kandaz, beline taktığı 4 tabanca ve sırtında taşıdığı tüfek ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Kandaz, bu fotoğraflarla \'Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da niye vatan için olmasın. Hiç kimse bu vatanın sevdalılarını hafife almasın. Millet olarak gerektiğinde vatan için mücadele verip, şehit olmaktan gurur duyarız. Zevk alırız\' notunu yayımladı. 
Muhtar Kandaz, 4 tabancadan 3\'ünün kurusıkı olduğunu belirtirken, şehit haberlerini duydukça üzüldüğünü dile getirdi.
KIZ ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Öte yandan Remzi Kandaz, 2,5 yıl önce sosyal medya hesabından maddeler halinde yaptığı paylaşımlarda, akşam ezanından sonra velisi olmadan parklarda dolaşan kız çocuklarını ve 18 yaşın altındaki çocukların ağzında sigara görmek istemediğini belirtirken, uyarılarını dikkate almayanları dövmekle tehdit etmesi nedeniyle tepki görmüştü. Kandaz, \'halk arasında korku ve panik yaratmak\' yaratmak suçundan yargılandığı davadan da beraat etmişti.

FOTOĞRAFLI

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