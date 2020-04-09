T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muhtardan Koronavirüs önlemi: Mahalleye çıkan 6 yolun önünü kazarak kapattı

09 Nisan 2020 14:57

Elazığ'da Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Hıdır Şahin, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahalleye ulaşım sağlayan alternatif 6 yolu, iş makineleriyle kazarak kapattı.

Elazığ merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Hıdır Şahin, koronanvirüs salgınını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Şahin, önlemler kapsamında hurdacı ve seyyar satıcıların gelişlerini engellemek için mahalleye ulaşım sağlayan 6 yolu, iş makinesiyle kazarak kapattı. 

Yolların kapatılması için valilikten izin aldığını söyleyen Şahin, "Mahallemizden geçen 6 alternatif yol var. Bu yollarla kent merkezine ulaşılıyor. Polis veya jandarma uygulamasından kaçmak isteyenler bu yolu kullanıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle biz de mahallemize seyyar satıcıların, hurdacıların gelmemesi ve kaçak yolların kullanılmaması için 6 alternatif yolu ulaşıma kapattık. Ayrıca mahallemize şehir dışından gelenleri de evlerinde karantinaya alıyoruz" dedi.

ETİKETLER

muhtaryolkazdıkapattıkoronavirüsHıdır Şahin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24