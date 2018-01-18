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Muhtardan ilginç hediye

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinin kırsal Pekmezci Mahallesi'ndeki 10 yıllık su sıkıntısı, yeni bir sondajla çözüldü

18 Ocak 2018 18:09

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinin kırsal Pekmezci Mahallesi\'ndeki 10 yıllık su sıkıntısı, yeni bir sondajla çözüldü. Sevinen Muhtar Ramazan Eriş, ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'e hediye olarak 1 şişe su getirdi.
Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş ve ilçeye bağlı mahallelerde görev yapan muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün\'ü ziyaret etti. Muhtarlar mahallelerinde yapılan altyapı yenileme çalışmalarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Ziyarette 10 yıldır su sıkıntısı çeken Akhisar\'ın Pekmezci Mahallesi\'nin Muhtarı Ramazan Eriş, yeni sondaj kuyusuyla su sıkıntısından kurtulduklarını dile getirdi. Muhtar Eriş, yanında getirdiği bir şişe şebeke suyunu Cengiz Ergün\'e hediye etti. Ergün ise, kendisine getirilen şişeden bir bardak su içti. Ergün, mahallelerdeki çalışmaların süreceğini belirterek, şöyle dedi:
\"Muhtarlarımızın başımızın üstünde yeri var. Görevimiz zaten mahallelerimize hizmet etmek. Yapmış olduğumuz hizmetler sonrasında sizlerden \'Allah razı olsun\' sözünü duymak bizim için en büyük mutluluk. Biz, 17 ilçemizin kalkınması için hizmetlerimizi birer birer hayata geçiriyoruz.\"

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