Muhtardan 'Giymediğin elbiseyi getir, ihtiyacın varsa bedava götür' kampanyası

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Meram ilçesinde Uluırmak Ali Hoca Mahallesi Muhtarı Mustafa Çıbuk, \'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür\' adı altında düzenlediği kampanyayla, kendisine getirilen giyecekleri muhtarlık binası önüne sererek, ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor. Yaklaşık 7 yıldır bu projeyi sürdürdüğünü belirten Çıbuk, \"Herkes memnun kalıyor. İnsanlar ihtiyaç fazlasını bize getiriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine veriyoruz\" dedi.

9 yıldır muhtarlık yapan Mustafa Çıbuk, yıl önce \'Giymediğin elbise varsa getir, ihtiyacın varsa bedava götür\' adı altında kampanya başlattı. Bu kampanyanın ardından mahalleliler, kullanmadığı yeni veya eski kıyafetlerini getirip muhtarlık binasına bıraktı. Muhtar Çıbuk da, muhtarlık binası önünde kıyafetleri serip, ihtiyaç sahiplerinin istediği kıyafeti almasını sağladı.

Kampanyanın ilgi görmesi üzerine aralıksız devam ettirdiğini ifade eden Çıbuk, \"İhtiyaç fazlası olan kişiler giymedikleri elbiseleri bana getiriyorlar. Renk solması olsun, daralma olsun, küçük gelme olsun bu elbiseleri bize getiriyorlar. Bizde buraya bırakıyoruz. İhtiyaç sahipleri bakıp, seçip kendilerine göre olanları alıp gidiyorlar. Getirirken para vermiyoruz, teslim ederken de para almıyoruz. Sadece burada bekliyoruz. Bizim içinde güzel bir çalışma\" dedi.

HERKES MEMNUN

Projeden herkesin memnun olduğunu belirten Mustafa Çıbuk, \"Yaklaşık 7 yıldır bu projeyi yapıyoruz. Gelen herkes memnun oluyor. Her taraftan gelenler var. Türk olsun, Suriyeli olsun gelip ihtiyaçlarını karşılıyor. Neye ihtiyaçları varsa alıp gidiyorlar. İstediklerini alabilirler. Biz karışmıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız memnun olmuştur. Burada ayakkabı, gömlek, pantolon olsun her şey var. Ayrıca kap kacaklarda var. İhtiyaç olması halinde onları da vatandaşlarımıza veriyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI