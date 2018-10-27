Muhtardan Cumhurbaşkanı'na mektup: Başımıza taş yağacak

Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi yapılması planlanan Çanakkale'nin Biga ilçesi Ilıcabaşı Köyü'nde köylüler projeye karşı çıktı. Köy muhtarı Nazmi Nazmi Baş, madenin köyün hemen üstünde olduğunu belirterek, "Patlamalar sonrası evlerimize kayalar düşebilir. Başımıza taş yağacak" diye kampanya başlatıp imzaları dilekçe eşliğinde Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi yapılması planlanan Çanakkale’nin Biga ilçesi Ilıcabaşı Köyü’nde köylüler projeye karşı çıktı. Köy muhtarı Nazmi Nazmi Baş, madenin köyün hemen üstünde olduğunu belirterek, “Patlamalar sonrası evlerimize kayalar düşebilir. Başımıza taş yağacak” diye kampanya başlatıp imzaları dilekçe eşliğinde Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Çanakkale’nin Biga ilçesi Ilıcabaşı Köyü’nde Faruk Duman tarafından Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi yapılması planlıyor. ÇED süreci başlatılan proje köyün 280 metre doğusunda kalıyor. Yıllık 2 buçuk milyon ton üretim yapılması öngörülen projede 40 kişi çalışacak.

Projede kalker madeni yüzeye patlayıcı yerleştirilerek çıkartılacak ve eleme tesisinde işlenecek. Maden çıkarımı işleminde oluşacak patlamalar nedeniyle köydeki evlerde zararlar meydana gelebileceği ve sarsıntının etkisi ile evlerde çatlaklar oluşması öngörülüyor. Ayrıca madenin çevreye yayacağı tozlardan dolayı köydeki hayvancılığın da tehlikeye girebileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta proje yetkilileri ve köylüler ÇED yönetmeliği kapsamında bir araya geldi. Köylüler toplantıda projenin köy için risk oluşturduğu gerekçe göstererek istemediklerini belirttiler.

“Evlerimize kayalar düşebilir"

Geçen çarşamba günü ise Köy Muhtarı Nazmi Baş, köydeki hanelerden imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı’na projenin iptal edilmesi için dilekçe gönderdi. Dilekçeye 63 köylü imza attı. Konu ile alakalı yetkililere seslenen Muhtar Baş, içme suyu kaynaklarının ve köydeki hayvancılığında tehlikede olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Proje köyümüzün hemen üstündeki dağa yapılmak isteniyor. Maden ocaklarında dinamit kullanıyor ve orada da dinamit kullanıldığında kopan kayalar köyümüze düşebilir. Bir nevi başımıza taş yağabilir. Ayrıca köyümüzün içme su kaynağı madenin yapılacağı yerden çıkıyor. Suyumuza zarar gelebilir. Buradan çıkacak toz hayvanlarımızda sıkıntı yaşatır. Bu proje olursa köyümüz yok olur. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık, yetkililerin olaya el atmasını bekliyoruz."

Muhtar Nazmi Baş, önümüzdeki günlerde Biga Kaymakamı Mustafa Can'ın köylerini ziyaret ederek durumu inceleyeceğini belirtti.