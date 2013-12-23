Muhtardan çocuklara 'kötü haber': Noel Baba mahallemize gelmeyecek

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi muhtarı Galip Karayiğit, astırdığı pankarta “mahalleyi Noel Baba’nın değil Dede Korkut’un ziyaret edeceğini” yazdırdı.

İstanbul Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Karayiğit’in “Şirinevler Mahallesi’ne duyuru” sözleriyle başlayan pankartında şunlar yazıyor:

“Geçtiğimiz Yıllarda Olduğu Gibi, Bu Yılda Örfümüzle, Kültürümüzle Hiçbir Alakası Olmayan Noel Baba Şirinevler’e Gelmeyecektir. Evlerimize Yine Dede Korkut Gelecek. Çocuklarımıza Zevk ve Sefa Sürmeye Gelmediklerini, Yeryüzüne Adalet Dağıtmaya Geldiklerini Öğretecektir.”

Muhtar Galip Karayiğit, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da genç vatandaşlara yolladığı bayram mesajında, “Türk örflerine riayet ederek, bayramı aileniz ile geçirdiğiniz için tebrik ederiz” ifadesini kullanmıştı.



