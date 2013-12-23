T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Muhtardan çocuklara 'kötü haber': Noel Baba mahallemize gelmeyecek

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nin muhtarı Galip Karayiğit, astırdığı pankartta mahallesine Noel Baba'nın değil Dede korkut'un geleceğini söyledi

23 Aralık 2013 19:33

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi muhtarı Galip Karayiğit, astırdığı pankarta “mahalleyi Noel Baba’nın değil Dede Korkut’un ziyaret edeceğini” yazdırdı.

İstanbul Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Karayiğit’in “Şirinevler Mahallesi’ne duyuru” sözleriyle başlayan pankartında şunlar yazıyor:

“Geçtiğimiz Yıllarda Olduğu Gibi, Bu Yılda Örfümüzle, Kültürümüzle Hiçbir Alakası Olmayan Noel Baba Şirinevler’e Gelmeyecektir. Evlerimize Yine Dede Korkut Gelecek. Çocuklarımıza Zevk ve Sefa Sürmeye Gelmediklerini, Yeryüzüne Adalet Dağıtmaya Geldiklerini Öğretecektir.”

Muhtar Galip Karayiğit, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da genç vatandaşlara yolladığı bayram mesajında, “Türk örflerine riayet ederek, bayramı aileniz ile geçirdiğiniz için tebrik ederiz” ifadesini kullanmıştı.


 

ETİKETLER

şirinevlermahallenoel babapankartdede korkut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24