Muhtardan 9'uncu kez değişen trafik aynası tepkisi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Germir Mahallesi’nde trafik aynasının, 9’uncu kez yenilenmek zorunda kalınması, Muhtar Ali Kapısız\'ı çileden çıkardı. Kapısız, sosyal medyadan aynaya zarar verenlere seslenerek, \"Can kaybına sebep olursanız bunun vebalini ömür boyu çekersiniz\" dedi.

Merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi 434. Sokak\'ta bulunan ve kazaları önlemek, sürücülerin görüş açısını tamamlamak için konulan, daha önce zarar verildiği için 8 kez değiştirilen trafik aynası, yine kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Ayna, 9\'uncu yenilendi. Aynaya zarar verenlere tepkisini sosyal medyadan ortaya koyan Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, \"Çok kıymetli arkadaşlar aynayı yeniledik. Sizden ricam lütfen aynaya zarar vermeyin. Milli servet, kaza anında maddi zarar, hepsinden önemlisi de can kaybına sebep olursanız bunun vebalini ömür boyu çekersiniz. Sahip çıkalım koruyalım. Not: Bu ayna 9. kez takıldı\" mesajını paylaştı.

Diğer yandan trafik aynası, araç giriş çıkış yerlerinde, geliş ve gidiş yollarının olduğu çapraz görüş açısına sahip yerlerde sıklıkla kullanılan bombeli aynalar olarak biliniyor. Trafik aynalarının araçların kaza riskini yüksek oranda düşürdüğü belirtiliyor.



FOTOĞRAFLI