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Muhtar, mahalledeki tüm evlerin kapısına Türk bayrağı astı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Develi İlçesi'ne bağlı Güney Aşağı Mahallesi Muhtarı Tayfur Şafak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mahalledeki evlerin kapısına Türk bayrağı astı

29 Ekim 2017 15:44

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Develi İlçesi\'ne bağlı Güney Aşağı Mahallesi Muhtarı Tayfur Şafak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mahalledeki evlerin kapısına Türk bayrağı astı.
Develi İlçesi\'ne bağlı olan ve daha önce \'Aygözme Köyü\' olarak bilinen Güney Aşağı Mahallesi Muhtarı Tayfur Şafak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dikkat çeken bir eyleme imza attı. Sabah erken saatlerde yollara düşen Şafak, mahalledeki tüm evlerin kapısına Türk bayrağı astı. Kapı kapı dolaşarak bayrakları asan Şafak, kendi olanakları ile hazırladıkları 1000 bayrağı evlerin kapısına asıp, aynı zamanda gördüğü mahalle sakinlerine de elden dağıttığını belirtti. Muhtar Şafak, şöyle dedi:
\"Cumhuriyetimiz 94 yaşında. Bizi bugünlere getiren Cumhuriyete ve ilkelerine sahip çıkmalıyız. Bu nedenle mahallemizdeki evlerin kapısına ay yıldızlı bayrağımızı tek tek astım. Bu bayrak altında nice Cumhuriyet Bayramlarını birlik ve beraberlik içinde kutlayacağız. Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği  gibi \'Kimsesizlerin kimesindir\' Bunun yanında Cumhuriyet aydınlık gelecektir. Herkes Cumhuriyetin coşkusunu yaşamalı, değerini bilmeli. 94 yıl önce ülkemizin bugünlere gelmesini sağlayanların yani Türkiye Cumhuriyeti\'nin temellerini  atanların değerini bilmeli. Biz de mahallemizde bu konulara dikkat çekmek  için evleri bayraklarla donattık. Bu vesile ile ülkemizin savunmasında kahramanca mücadele eden Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.\"

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