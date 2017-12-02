Muhtar kazada öldü

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, lastiği patlayan TIR\'ın karşı şeride geçerek hareket halindeki otomobille çarpıştığı kazada, Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı 63 yaşındaki Nazif Bilgin öldü.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Biga Otogarı önünde meydana geldi. Çanakkale\'den Balıkesir\'in Bandırma ilçesi yönüne giden Bulgaristan uyruklu şoförün yönetimindeki SR 1840 AB plakalı TIR\'ın otogar önünde lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı Nazif Bilgin\'in kullandığı 17 LH 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada TIR\'ın altında kalan otomobildeki Bilgin, kaza yerinde öldü. Savcılık tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muhtar Bilgin\'in cesedi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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