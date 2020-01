'Muhtar İstihbarat Teşkilatı' mı kuruluyor; İçişleri'nden valilere düzenli güvenlik toplantısı talimatı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Terörist midir, değil midir? Muhtarlar bunu bilecek ve en yakın güvenlik gücüne bildirecek" ifadesinin ardından hareket geçti. Bakan Süleyman Soylu 81 ilin valisine, muhtarlarla her ay düzenli olarak toplanması talimatı verdi. Soylu’nun genelgesine göre, muhtarlar ayda iki kere toplantıya alınacak. Talimata göre, önce kaymakamlar, her ay ayrı bir ilçede emniyet müdürü, jandarma komutanı, STK temsilcileri ve muhtarlarla güvenlik toplantıları düzenleyecek.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu doğrudan il valilerine, muhtarlarla her ay düzenli olarak toplanması talimatı verdi. Talimata göre önce kaymakamlar, her ay ayrı bir ilçede emniyet müdürü, jandarma komutanı, STK temsilcileri ve muhtarlarla güvenlik toplantıları düzenleyecek. Ardından valiler, sadece muhtarlarla bir araya gelecek. Valiler ayrıca, “halk buluşmaları” adı altında her ay vatandaşlarla da bir araya gelecek. Hazırlanacak değerlendirme raporları her ay Ankara’ya, İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek.

Erdoğan, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 32 kez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Toplantılarda Erdoğan, sık sık muhtarlara terörle mücadele mesajı verdi. Erdoğan, açıklamalarında, "Bu süreçte muhtarlara çok iş düşüyor. Muhtar kendi mahallesinde, köyünde, hangi evde kim oturuyor, bunu bilmeyecek mi, bilecek. Bu terörist midir, değil midir? Bunu oradaki en yakın güvenlik gücüne, karakoluna her yerine bildirecek” yönünde ifadeler kullandı.

Seferberlik ilan etti

Erdoğan, son muhtarlar toplantısında da "PKK’sıyle, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle, DHKP-C’siyle ve tüm diğerleriyle, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı millî seferberlik ilan ediyorum. Her kim, bu örgütlerin çalışmalarıyla, elemanlarıyla ilgili herhangi bir şey görürse, duyarsa, malumat sahibi olursa, hemen güvenlik güçlerimize bilgi vermelidir" demişti.

İhbar hattı yetmedi

Erdoğan’ın muhtarlara seslenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı “Muhtar Bilgi Sistemi” kurdu. T.C. kimlik numaraları ile sisteme giren muhtarlar, “ihbar, şikâyet, istek, görüş ve önerilerini” ilgili kuruma aktarabiliyordu. Ancak bu sistemin de yeterli olmadığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge ile ortaya çıktı.

Talimat direkt valiye

İçişleri Bakanı Soylu, “Vatandaşla Buluşma” başlıklı yazısını il valiliklerine değil, doğrudan “81 il valisi adına” gönderdi. Yazıda Soylu, “Valilerimiz ilde devletin ve hükümetin temsilcisi, il genel idaresinin başı ve mercii konumundadır. Bu sıfatları ile vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini alıp değerlendirmekle görevlidirler. Bu görevlerini yerine getirirken vatandaşlarımızın kendilerine veya ilgili idari birimlere ‘müracaatları beklenmeden’ toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmalıdır” ifadelerini kullandı. Soylu, valilerin başkanlığında, kaymakamlar, il idare şube başkanları ile toplumun farklı kesimlerinin katıldığı düzenli toplantıların yapılmasını, toplantıların da “basına kapalı” olmasını istedi.

Valiler ve kaymakamlar doğrudan vatandaşlarla da bir araya gelecek. İlçe, bölge, mahalle ve köylerde yine her ay düzenlenecek toplantılarda istek, şikâyet ve öneriler alınacak. Her toplantının sonunda değerlendirme raporları hazırlanacak. Toplantıda görüşülen konuların, alınan kararların ve bunların üzerine valinin ya da kaymakamın değerlendirmesi birer sayfalık raporlar halinde her ay bakanlığa gönderilecek.