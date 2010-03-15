'Muhtar bile olamaz, demişlerdi'

T24 - Erdoğan Başbakanlığı kesintisiz en uzun sürdüren siyasiler klasmanında İnönü ve Menderes'ten sonra 3. sıraya oturdu. Erdoğan, Romanlarla buluştuğu gün Başbakanlık'taki 7. yılını tamamladı.





Erdoğan Başbakanlığı kesintisiz en uzun sürdüren siyasiler klasmanında İnönü ve Menderes'ten sonra 3. sıraya oturdu. İnönü 12, Mendere 10 yıl aralıksız bu görevi yürütmüştü.





‘Muhtar bile olamaz’ dediler 7 yıl oldu



Devlet Bakanı Faruk Çelik, Roman Buluşması’nda yaptığı konuşmada “14 Mart’ın önemine değindi. Çelik, 14 Mart tarihinin iki açıdan çok önemli olduğunu, birincisinin 7 yıl önce ’muhtar bile olamaz’ denilen Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart 2003’de Başbakanlık koltuğuna oturduğunu ifade ederek, ikincisinin de yüzyıllardır dışlanan, görmezlikten gelinen, ön yargılarla bakılan Roman vatandaşlar için adeta yeniden bir doğum günü olduğunu söyledi. Romanlar’ın çektikleri tüm sıkıntılara rağmen devletin uzattığı ele Türkiye’nin her yerinden koşup geldiklerini dile getiren Çelik, şöyle dedi: ”Bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, siz Roman kardeşlerimizin sorunlarını görüşmek ve çözüm bulmak amacıyla sizlerle bir arada. Herkes bilsin ki biz burada laf olsun diye bir araya gelmedik.”





Uzun süre görevde kalan 3. başbakan



AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıllık süreyi tamamlayarak ‘kesintisiz en uzun süre görevde kalan’ 3. Başbakan oldu. Erdoğan, yasağı kaldırılıp yenilenen Siirt seçimleriyle Meclis’e girdikten sonra 14 Mart 2003’te kurduğu 59. Hükümet’ten bu yana 7 yılı tamamladı. Erdoğan, görev süresinin uzunluğu açısından İsmet İnönü ve Adnan Menderes’ten sonra kesintisiz en uzun süre Başbakanlık yapan siyasetçi oldu.



* İsmet İnönü: Toplam 16 yıl 4 ayla en uzun süre görev yapan Başbakan. İnönü, 10 hükümetin Başbakanlığını yaptı.



* Süleyman Demirel: Toplam 10 yıl 10 ayla en uzun sürede ikinci Başbakan. 7 hükümetin Başbakanlığını yapan Demirel, 5.5 yıl kesintisiz görev yaptı.



* Adnan Menderes: 1950-1960 yılları arasında 5 ayrı hükümette toplam 10 yıl 5 gün süreyle kesintisiz Başbakanlık yaptı.



* Turgut Özal: 12 Eylül’den sonra Cumhurbaşkanı seçilene kadar 2 ayrı hükümet kurup kesintisiz ve toplam olarak 5 yıl 11 ay süre Başbakanlık yaptı.





