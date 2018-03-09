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Yaşam

Muhtar, AKP'li başkana kızdı, intihara kalkıştı

Kandıra'da Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, belediyeden 3 yıldır hizmet alamadığını öne sürdü

09 Mart 2018 21:22

Kocaeli Kandıra'da Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra Belediyesinden 3 yıldır hizmet alamadığını ileri sürerek intihar girişiminde bulundu.

Egemen Daşkan’ın Evrensel’de yer alan habere göre, Kandıra’nın Çalca Mahallesi Muhtarı Mehmet Birol, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köksal’ın Çalca’ya 3 yıldan fazladır hizmet vermediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Birol, mahallesinin hizmet alamamasından şikayetçi. Telefonla ulaştığımız Birol, “Çalca Mahallesi çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuda yardım etti ancak Kandıra Belediyesi 3 yıldır bizi görmezden geliyor. Kandıra Belediyesi Başkanı Ünal Köksal’dan ne istesem beni erteliyor telefonlarımı açmıyor. Mahalle halkı mağdur durumda. Ben de bu olayı Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına mektup yazarak bildirdim. Mektuplardan sonra hizmetler iyice kesildi” dedi.

“Sesimizi çıkarınca...”

Belediye Başkanının kendisine yakın muhtarlara hizmet sunduğunu belirten Birol, “Ona yakın olan mahalle muhtarları var. Bu muhtarlar ne istediyse hemen oluyor. Ben ve benim gibi birkaç mahalle muhtarı ise sesini çıkarınca hiçbir hakkımız olmuyor. Mağdur durumdayız. İntihara kalkıştım. Kandıra Belediyesinden bir telefon bile gelmedi. Belediyeyi bırakın AKP teşkilatlarından bile arayan soran olmadı” diye konuştu.

 

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