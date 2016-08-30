Muhsin Yazıcıoğlu’nun bacanağı tutuklandı

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı doktor Rafet Aslanoğlu tutuklandı.

'FETÖ’nün finans ayağına yönelik Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2009 yılında geçirdiği helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun bacanağı doktor Rafet Aslanoğlu da bulunuyor. Tutuklanan diğer dört isim ise şu şekilde:

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, Mehmet Çakmak, Rasim Ayas ve Erdal Korun.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 22 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün finans ayağını oluşturduğu iddiasıyla 40 kişi gözaltına alınmış bu sayı 29 Ağustos’ta 48’e çıkmıştı.