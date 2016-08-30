T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Muhsin Yazıcıoğlu’nun bacanağı tutuklandı

Doktor Rafet Aslanoğlu, Kahramanmaraş merkezli 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınmıştı

30 Ağustos 2016 11:31

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı doktor Rafet Aslanoğlu tutuklandı.

'FETÖ’nün finans ayağına yönelik Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2009 yılında geçirdiği helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun bacanağı doktor Rafet Aslanoğlu da bulunuyor. Tutuklanan diğer dört isim ise şu şekilde:

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, Mehmet Çakmak, Rasim Ayas ve Erdal Korun.

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 22 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün finans ayağını oluşturduğu iddiasıyla 40 kişi gözaltına alınmış bu sayı 29 Ağustos’ta 48’e çıkmıştı.

ETİKETLER

Muhsin YazıcıoğluFETÖ soruşturmasıtutuklandıbacanağıdoktor Rafet Aslanoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24